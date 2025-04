Kottayam Collectorate Bomb Threat: केरल के कोट्टायम कलेक्टरेट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप (Watch Video)

Kottayam Collectorate Bomb Threat: केरल के कोट्टायम कलेक्टरेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली हैं. धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. धमकी की जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता (Bomb Squad) को सूचित किया गया. मौके पर पहुंचने के बाद परिसर को खाली कराने के बाद फिलहाल तलाशी अभियान जारी हैं.

अधिकारियों के अनुसार, यह धमकी ईमेल या किसी और माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है. अभी तक कोई विस्फोटक वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज़ से पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और कर्मचारियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. यह भी पढ़े: Jaipur Mumbai IndiGo Flight Bomb Threat: इंडिगो के विमान में धमकी भरा नोट मिलने से हड़कंप, मुंबई में उतरी फ्लाइट, सभी यात्री सुरक्षित

#WATCH | Kerala: Police team and bomb squad arrived at the Kottayam collectorate and carried out an inspection after the Kottayam collectorate received a bomb threat. pic.twitter.com/Fkt3RxrZWe

— ANI (@ANI) April 24, 2025