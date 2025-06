Tridha Choudhury Hot Pool Video: ‘आश्रम’ एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी का स्विमिंग पूल में दिखा बोल्ड अंदाज़, वीडियो हुआ वायरल (Watch Video)

Tridha Choudhury (Photo Credits: Instagram)

Tridha Choudhury Hot Video: वेब सीरीज़ ‘आश्रम’ से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक हॉट और ग्लैमरस वीडियो शेयर किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. इस वीडियो में त्रिधा ब्लैक स्विमसूट पहनकर स्विमिंग पूल में मस्ती करती नजर आ रही हैं. उन्होंने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "Main apni favourite hoon" और बैकग्राउंड में चल रहा था फिल्म 'जब वी मेट' का पॉपुलर ट्रैक 'ये इश्क हाय'. त्रिधा का यह अंदाज़ फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. जहां एक ओर कई यूज़र्स ने उनके डांस मूव्स और क्यूट एक्सप्रेशन्स की तारीफ की, वहीं कुछ ने उनके मूवमेंट्स को टेक्नो म्यूजिक जैसा बताया. इस वीडियो को अब तक 80 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और यह तेजी से वायरल हो रहा है.

ब्लैक स्विमसूट में त्रिधा चौधरी का यह बोल्ड और स्टनिंग लुक इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है. खुले आसमान, हरियाली और स्विमिंग पूल का लोकेशन इस वीडियो को और भी विजुअली अट्रैक्टिव बना रहा है. फैंस ने कमेंट्स में उन्हें “क्यूट”, “हॉट” और “फेवरेट” जैसे टाइटल्स दिए हैं. वहीं एक यूज़र ने लिखा, “Why those techno music kinda moves on this song?” जिसका मतलब है कि उनके मूव्स पर यूज़र्स के रिएक्शन्स मिक्स हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है.

त्रिधा चौधरी का हॉट वीडियो:

त्रिधा चौधरी का ये वीडियो एक बार फिर यह साबित करता है कि वह सोशल मीडिया सेंसेशन हैं और उनके हर लुक को फैंस भरपूर प्यार देते हैं.