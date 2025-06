Indore Missing Couple Case: 'वह रात 1 बजे आई, फिर फोन मांगकर परिवार से बात की': गाजीपुर के ढाबा मालिक ने 'सोनम रघुवंशी' के बारे में क्या बताया? (Watch Video)

Shillong Honeymoon Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर देर रात ड्रामे जैसी घटना देखने को मिली, जब शिलांग हनीमून मर्डर केस की मुख्य संदिग्ध सोनम रघुवंशी अचानक वहां पहुंच गई. इस पूरे मामले में अब काशी ढाबा के मालिक साहिल यादव ने बड़ा खुलासा किया है. साहिल यादव ने बताया कि करीब 1 बजे रात सोनम अकेली मेरे ढाबे पर आई. वो घबराई और थकी हुई लग रही थी. उसने मुझसे फोन मांगा और कहा कि उसे अपने परिवार को कॉल करना है. मैंने उसे अपना फोन दे दिया.

साहिल ने आगे बताया, "फोन पर बात करते ही वो जोर-जोर से रोने लगी. वो मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही थी. तब मैंने फोन वापस लिया और खुद उसके परिवार से बात की और उन्हें बताया कि सोनम मेरे ढाबे पर है."

#WATCH | Sahil Yadav, owner of Kashi Dhaba, where UP Police found Sonam Raghuvanshi late last night, says "Sonam came here around 1 AM. She wanted my phone to call her family members, and I gave it to her. She started crying when she called her family. I took my phone from her… pic.twitter.com/E9VGJ01OMs

#WATCH | Ravanshu Pandey, Rajadi Police Chowki Incharge, Ghazipur, along with other police officials, reach Kashi Dhaba, where UP Police found Sonam Raghuvanshi late last night

He says "Meghalaya Police is also reaching here. Sonam Raghuvanshi is at the One Stop Centre in… pic.twitter.com/G7pKSKwcdN

— ANI (@ANI) June 9, 2025