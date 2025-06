हनीमून पर गए इंदौर के एक जोड़े के शिलांग में बिना किसी कारण के लापता होने के मामले ने एक भयावह मोड़ ले लिया है. सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक सड़क किनारे के रेस्टोरेंट के पास पाया गया. गाजीपुर के एसपी इराज राजा के अनुसार, सोनम को नंदगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक ढाबे के पास सुरक्षित अवस्था में पाया गया. उसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने ट्वीट किया कि सोनम ने वास्तव में अधिकारियों के सामने "आत्मसमर्पण" कर दिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मेघालय पुलिस ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है कि सोनम ने राजा को मारने के लिए हत्यारों को हायर किया था. साजिश के कथित सदस्यों के रूप में, अपराध के संबंध में चार लोगों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है. यह भी पढ़ें: Indore Couple Missing Case: मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, महिला साथी ने किया आत्मसमर्पण- सीएम कोनराड संगमा

VIDEO | Uttar Pradesh: Missing Indore woman Sonam Raghuvanshi, who is believed to have hired three men to kill her husband, has been found safe at a dhaba in Ghazipur.

She has undergone a medical examination and is currently being kept at a One Stop Center for safety and further… pic.twitter.com/AW7cSFQnA6

