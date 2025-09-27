Couple Romance on Bike in Ajmer: राजस्थान (Rajsthan News) के अजमेर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें एक लड़का और लड़की बेहद खतरनाक तरीके से बाइक चलाते (Ajmer Bike Stunt) दिख रहे हैं. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने हुए एक लड़का बाइक चला रहा है और उसके फ्यूल टैंक पर एक लड़की बैठी हुई है. लड़की बाइक चला रहे लड़के की तरफ मुंह करके उसे कसकर पकड़े हुए है और रोमांस करती नजर आ रही है. तेज रफ्तार में किया गया यह स्टंट इतना खतरनाक था कि देखने वालों की सांसें थम सी गईं. बताया जा रहा है कि यह घटना 25 सितंबर की है और किसी राहगीर ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया (Viral Video) पर पोस्ट कर दिया.

वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और अजमेर पुलिस (Ajmer Police) ने बताया कि फुटेज के आधार पर प्रेमी जोड़े की पहचान की जा रही है.

ये भी पढें: Ajmer Shocker: अजमेर में लिव-इन पार्टनर के लिए महिला ने बेटी की जान ली? 3 साल की मासूम को आनासागर झील में फेंका; पुलिस ने किया गिरफ्तार; VIDEO

अजमेर में बाइक पर कपल का रोमांस

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

संबंधित थाने को सूचना भेजी जा रही है। — Ajmer Police (@AjmerpoliceR) September 26, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)