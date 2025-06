मध्य प्रदेश के तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और एक महिला ने पिछले महीने मेघालय में अपने हनीमून के दौरान अपनी पत्नी के साथ लापता हुए इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में आत्मसमर्पण कर दिया है. मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने एक्स पर सफलता की घोषणा की, साथ ही कहा कि एक और संदिग्ध अभी भी फरार है. कॉनराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट किया, "राजा हत्या मामले में #मेघालयपुलिस को 7 दिनों के भीतर एक बड़ी सफलता मिली है... मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक और हमलावर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है... बहुत बढ़िया" 29 वर्षीय राजा और उनकी 25 वर्षीय पत्नी सोनम, 23 मई को नोंग्रियाट गांव में एक होमस्टे से निकलने के बाद लापता हो गए थे. उनका शव 2 जून को सोहरा के पास एक घाटी में मिला था, जिसमें गायब आभूषण और पास में बरामद खून से सना हुआ चाकू सहित गड़बड़ी के संकेत थे. यह भी पढ़ें: Jharkhand Shocker: झारखंड के गुमला में शराबी ने दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

Within 7 days a major breakthrough has been achieved by the #meghalayapolice in the Raja murder case … 3 assailants who are from Madhya Pradesh have been arrested, female has surrendered and operation still on to catch 1 more assailant .. well done #meghalayapolice

— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) June 9, 2025