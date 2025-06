हनीमून ट्रिप पर शिलॉन्ग गए अपने बेटे की बेरहमी से हत्या के बाद, इंदौर के दिवंगत व्यवसायी राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने अपनी बात रखी. उन्होंने दुख और अविश्वास के साथ कहा, "वह हमेशा अच्छा व्यवहार करती थी. हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. फोन पर भी कुछ भी गलत नहीं लगा." राजा की पत्नी सोनम द्वारा हत्या की योजना बनाने के दावों के जवाब में, उमा ने दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड की मांग की."अगर सोनम ने ऐसा किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सज होनी चाहिए. यह कहने के अलावा कि अगर उसकी बहू निर्दोष है तो वह उस पर झूठा आरोप नहीं लगाएगी, उसने कहा, "जिम्मेदार लोगों को मृत्युदंड मिलना चाहिए." 2 जून को राजा का शव मिलने के बाद से लापता सोनम को हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर पाया गया. यह भी पढ़ें: Indore Missing Couple Case: हत्या से पहले किसी से चैटिंग कर रही थी सोनम, क्या सुपारी किलर्स को भेज रही थी लाइव लोकेशन? शिलांग के होटल का CCTV फुटेज आया सामने

VIDEO | Indore Couple Case: Here's what Raja Raghuvanshi’s mother Uma Raghuvanshi claims, “Those responsible should get the death penalty. If Sonam did this, then she too should be punished. Sonam always behaved well with us - we still can’t believe she could have done this... We… pic.twitter.com/RN9SvBacZ9

