Raja Raghuvanshi Murder Case: 'बहन से हुई गलती, सजा मिलनी चाहिए': राजा रघुवंशी के घर पहुंचे सोनम के भाई गोविंद (Watch Video)

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है. सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी आज मृतक राजा के घर पहुंचे. उन्होंने राजा के भाई विपिन रघुवंशी से मुलाकात की और कहा, "मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा और सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा." विपिन रघुवंशी ने बताया, "गोविंद मेरे संपर्क में थे. उन्होंने कहा कि उनकी बहन सोनम से गलती हुई है और वह खुद मानते हैं कि उसकी सजा फांसी होनी चाहिए."

इस बयान से हत्याकांड को लेकर नया भावनात्मक और कानूनी पहलू जुड़ गया है. गोविंद का यह कदम सोनम के खिलाफ सबूतों को और पुख्ता कर सकता है.

Indore, Madhya Pradesh: Brother of Raja Raghuvanshi, Vipin Raghuvanshi says, "Govind Bhai had spoken to me earlier. He said he was coming to Indore and wanted to visit our home..." pic.twitter.com/9Tvu8MEc4J

