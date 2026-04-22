Karnataka Shocker: छेड़छाड़ के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

रायचूर: उत्तरी कर्नाटक (North Karnataka) के रायचूर शहर (Raichur City) से कानून को हाथ में लेने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक निजी अस्पताल (Private Hospital) में महिला के साथ छेड़छाड़ (Assault) करने के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई. बुधवार को पुलिस ने जानकारी दी कि मंगलवार को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो गया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है. पीड़ित युवक की पहचान महबूब (Mehboob) के रूप में हुई है, जिसे महिला के परिजनों ने कथित तौर पर एक घर में बंद कर प्रताड़ित किया. यह भी पढ़ें: Karnataka Shocker: कर्नाटक में अमेरिकी महिला पर्यटक से दुष्कर्म, मडिकेरी के होमस्टे में हुई वारदात; पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

घर से उठाकर कमरे में किया बंद

रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी युवक को पहले उसके निवास स्थान से उठाया गया और फिर रायचूर के आईडीएसएंडटी (IDS&T) लेआउट स्थित एक घर में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया गया. आरोप है कि महबूब ने एक निजी अस्पताल में महिला को परेशान किया था. वायरल वीडियो में महिला की बहन युवक को फटकारते हुए सुनाई दे रही है कि वह अस्पताल में उसकी गतिविधियों पर काफी समय से नजर रख रही थी. वीडियो में युवक को रोते हुए और माफी मांगते हुए भी देखा जा सकता है, लेकिन परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. यह भी पढ़ें: Karnataka Shocker: लेक्चरर से नाम जोड़े जाने और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आयुर्वेद छात्रा ने की आत्महत्या

उत्पीड़न के आरोप पर युवक पर हमला

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पीड़ित युवक द्वारा बार-बार माफी मांगने के बावजूद मारपीट जारी रही. इस घटना के वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. रायचूर के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे वीडियो के आधार पर जांच कर रहे हैं और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.