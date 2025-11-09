J&K: अनंतनाग में बड़ा हादसा टला, चलती ट्रेन से टकराई चील, केबिन का कांच टूटने से लोको पायलट घायल; देखें VIDEO
(Photo Credits Twitter)

Anantnag Train Accident Video: जम्मू-कश्मीर में शनिवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब अनंतनाग में चलती बारामूला-बनिहाल ट्रेन के इंजन के शीशे से एक चील टकरा गई. घटना बिजबेहरा और अनंतनाग रेलवे स्टेशनों के बीच हुई.

अनंतनाग में चलती ट्रेन से चील टकराई

घटना के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद कांच टूट गया. इसके चलते ट्रेन चला रहे ड्राइवर घायल हो गया. यह भी पढ़े: Bilaspur Train Accident: पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 8 लोगों की मौत, हेल्पलाइन नंबर जारी

जम्मू-कश्मीर में बड़ा हादसा टला

अधिकारियों ने बताया कि चील की टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेन के विंडस्क्रीन का कांच टूट गया और कांच के टुकड़े लोको पायलट के चेहरे पर लग गए. इससे पायलट को मामूली चोटें आई हैं और कुछ खून भी बहा.