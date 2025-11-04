Bilaspur Train Accident: पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 8 लोगों की मौत, हेल्पलाइन नंबर जारी

Bilaspur Train Accident | X

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा (Bilaspur Train Accident) हो गया. गेवरा से बिलासपुर आ रही MEMU पैसेंजर ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई. हादसा शाम लगभग 4 बजे के आसपास गातोरा और बिलासपुर स्टेशन के बीच हुआ. इस दुर्घटना में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

बिलासपुर में कैसे हुआ रेल हादसा; क्या पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने रेड सिग्नल किया इग्नोर? जांच के आदेश जारी.

कैसे हुआ हादसा?

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर MEMU लोकल ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैसेंजर ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के वैगन के ऊपर चढ़ गया. बताया जा रहा है कि कुछ यात्री अब भी डिब्बों में फंसे हुए थे.

राहत और बचाव कार्य जारी

हादसे के तुरंत बाद रेलवे और राज्य प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थानीय पुलिस, NDRF व रेल विभाग मिलकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. लगभग 16-17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. कुछ यात्री फंसे हुए थे जिन्हें निकालने का प्रयास जारी हैं. घायलों को अपोलो हॉस्पिटल और CIMS, बिलासपुर में भर्ती कराया गया है.

बिलासपुर DC संजय अग्रवाल ने बताया, “यह बड़ा हादसा है. सभी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य तेजी से जारी है.”

रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

रेलवे द्वारा आपातकालीन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि यात्री व उनके परिजन जानकारी प्राप्त कर सकें:

बिलासपुर - 7777857335, 7869953330

चांपा - 8085956528

रायगढ़ - 9752485600

पेंड्रा रोड - 8294730162

कोरबा - 7869953330

उसलापुर - 7777857338

हादसे की जांच होगी

रेल मंत्रालय ने इस दुर्घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) इस हादसे के कारणों की जांच करेंगे और जरूरी सुधारात्मक सुझाव देंगे.

पीड़ितों को मुआवजा

रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.