बिलासपुर में कैसे हुआ रेल हादसा; क्या पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने रेड सिग्नल किया इग्नोर? जांच के आदेश जारी

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन के पास मंगलवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया. गेवरा से बिलासपुर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन पीछे से एक मालगाड़ी से टकरा गई. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं. बिलासपुर में लालखदान के पास मंगलवार शाम चार बजे गेवरारोड से आ रही मेमू लोकल ट्रेन उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी. घायलों को रेलवे अस्पताल के साथ ही सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रेलवे की ओर से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

कैसे हुआ हादसा?

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, हादसा शाम करीब 4 बजे गतोरा और बिलासपुर के बीच हुआ. यह पैसेंजर ट्रेन MEMU (Mainline Electric Multiple Unit) थी, जो बिलासपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान ट्रेन आगे चल रही मालगाड़ी से टकरा गई. पैसेंजर ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के वैगन के ऊपर चढ़ गया, जिससे नुकसान काफी अधिक हुआ.

पैसेंजर ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि चालक ट्रेन तेज गति में चला रही थी. ऐसे में अचानक मालगाड़ी के सामने आने पर चालक ट्रेन को नियंत्रित नहीं कर पाया और हादसा हो गया.

क्या सिग्नल पासिंग एट डेंजर (SPAD) थी वजह?

रेलवे के शुरुआती आकलन के मुताबिक, हादसे की वजह SPAD — Signal Passed At Danger हो सकती है. यानी संभव है कि लोको पायलट ने “रेड सिग्नल” को पार कर दिया हो. इस रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा है. क्रू द्वारा सिग्नल को नज़रअंदाज़ करने की जांच की जा रही है. पुष्टि विस्तृत जांच के बाद होगी. इसी कारण रेलवे ने कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं.

राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है.

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के अनुसार 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. 2 लोग अभी भी डिब्बों में फंसे हुए थे (राहत दल उनके बाहर निकालने में जुटा था). घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और रेलवे प्रशासन युद्धस्तर पर राहत कार्य चला रहा है.

घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा

रेलवे ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है. मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया है. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपये और मामूली घायलों को 1 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है.