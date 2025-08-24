Jammu and Kashmir Heavy Rain: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा, सीएम अब्दुल्ला ने विभागों को अलर्ट पर रहने को कहा

श्रीनगर, 24 अगस्त : जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. संभावित भूस्खलन, सड़क अवरोधन और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है. साथ ही, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है, क्योंकि भारी बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर के कई रिहायशी इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं." पोस्ट में आगे लिखा है, "नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय सभी विभागों के संपर्क में है. प्रभावित इलाकों में जल निकासी और पानी व बिजली जैसी जरूरी सेवाओं की बहाली को प्राथमिकता दी जा रही है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है." यह भी पढ़ें : Maharashtra Rain Update: महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों तक रहेगा अलर्ट! कई जगहों पर हो सकती है भारी बारिश, जाने आपके शहर का हाल

इस बीच, किश्तवाड़ में लगातार हो रही वर्षा और बिगड़ते मौसम को देखते हुए जिला पुलिस ने सभी सब-डिवीजनों को हाई अलर्ट पर रखा है. जिला भर में नियंत्रण कक्ष और हेल्प डेस्क स्थापित कर दिए गए हैं. जगह-जगह पुलिस की विशेष टीमें तैनात की गई हैं, ताकि भारी वर्षा, भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़कों पर रुकावट जैसी आपात स्थितियों से तुरंत निपटा जा सके.

इसी तरह, पुंछ पुलिस ने खराब मौसम और नागरिक सुरक्षा पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. ये नंबर 24 घंटे काम करेंगे और आपात स्थिति में सहायता, मार्गदर्शन और समन्वय के लिए उपलब्ध रहेंगे. लोगों को सलाह दी गई है कि वे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में गैर-जरूरी यात्रा से बचें, मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमानों और चेतावनियों पर ध्यान दें, दूरदराज इलाकों में अपने परिवार और पड़ोसियों से संपर्क बनाए रखें और पुलिस व राहत टीमों का सहयोग करें.

पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, "हमारे नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम इस चुनौतीपूर्ण समय में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम सभी से सतर्क रहने और जोखिम को कम करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने का अनुरोध करते हैं."

डोडा पुलिस ने भी लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर सक्रिय कर दिए हैं. पुलिस ने प्रेस नोट में कहा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम इस चुनौतीपूर्ण समय में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम सभी से सतर्क रहने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय में काम करने का आग्रह करते हैं.