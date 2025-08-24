Maharashtra Rain Update: महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों तक रहेगा अलर्ट! कई जगहों पर हो सकती है भारी बारिश, जाने आपके शहर का हाल

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Rain Update: पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र (Maharashtra) में जोरदार बारिश (Heavy Rain) हो रही है. मुंबई में दो दिन से बारिश कम है. ऐसे में अब मौसम विभाग (Meteorological Department) ने महाराष्ट्र के पांच जिलों के लिए अलर्ट (Alert) जारी किया है. बताया जा रहा है कि यहांपर तेज बारिश हो सकती है. जानकारी के मुताबिक़ बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal)में एक बार फिर कम दबाव का क्षेत्र बना है. जिसके कारण कई राज्यों में बारिश के आसार है. दो से तीन दिन पहले राज्य के कई शहरों में जोरदार बारिश हुई थी. जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था. मुंबई शहर, उसके उपनगरों और नांदेड़ (Nanded) में भारी बारिश हुई थी. अब मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. आइए जानें मुंबई शहर और उसके उपनगरों में क्या स्थिति रहेगी.ये भी पढ़े:Mumbai Rain Update: मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानें ताजा अपडेट

पुणे, सातारा में हो सकती है जोरदार बारिश

रविवार 24 अगस्त को पुणे (Pune), सातारा (Satara), कोल्हापुर (Kolhapur), रायगढ़ (Raigarh) के साथ-साथ नांदेड़ (Nanded),परभणी (Parbhani) और हिंगोली (Hingoli) जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.बीड (Beed), जालना (Jalna), छत्रपति संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) और जलगांव (Jalgaon) जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है.राज्य में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही थी. इससे पहले भी बारिश ने कहर बरपाया था. कई इलाके भारी बारिश की चपेट में आ गए थे. खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है.राज्य सरकार ने तुरंत पंचनामा करवाकर नुकसान का मुआवजा (Compensation) देने की घोषणा की है.इस बीच, राज्य में भारी बारिश का खतरा अभी भी मंडरा रहा है. मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए अपने पूर्वानुमान में भारी बारिश की चेतावनी दी है.

कई शहरों को दिया गया अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पुणे (Pune), सातारा (Satara), कोल्हापुर (Kolhapur), कोंकण (Kolhapur) के रायगढ़ और मराठवाड़ा के धाराशिव (Dharashiv), लातूर और नांदेड़ में आज बारिश का हाई अलर्ट (High Alert) जारी किया गया है.इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है.बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है. यह कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान (Rajasthan)और पंजाब (Punjab) के इलाकों में सक्रिय होगा और इसका असर राज्य में देखने को मिलेगा.अनुमान है कि 25 अगस्त से महाराष्ट्र में एक बार फिर बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी.

कोंकण और मराठवाड़ा और विदर्भ में हो सकती है जोरदार बारिश

मध्य महाराष्ट्र (Central Maharashtra), कोंकण (Konkan) और मराठवाड़ा (Marathwada) में भारी बारिश की संभावना है. 25 से 28 अगस्त के बीच राज्य में बारिश की तीव्रता एक बार फिर बढ़ जाएगी.मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले पांच दिनों तक विदर्भ (Vidarbha), मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी.अगले 24 घंटों में घाट और रायगढ़, सातारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है.इन जिलों के लिए येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया गया है.26 और 27 अगस्त को मुंबई और ठाणे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी. कल और उसके अगले दिन, 24 और 25 अगस्त को हल्की बारिश की संभावना है.