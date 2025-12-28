Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? जानें बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए शुरू की गई इस खास योजना में कितने पैसे मिलते हैं

(Photo Credits

Sukanya Samriddhi Yojana: बेटियों के सुरक्षित भविष्य, उनकी पढ़ाई और विवाह के खर्च को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की शुरुआत की है. यह योजना ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का एक अहम हिस्सा है. इस योजना के तहत माता-पिता या अभिभावक अपनी 10 वर्ष तक की बेटी के नाम पर खाता खोलकर सुरक्षित निवेश कर सकते हैं. इसमें सरकार उच्च ब्याज दर प्रदान करती है, जिससे लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलता है और बेटी के भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार होता है.

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना?

सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है, जिसे 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए शुरू किया गया है. इस योजना का उद्देश्य बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है. इस योजना में सालाना निश्चित जमा राशि पर सरकार की ओर से आकर्षक ब्याज मिलता है. यह भी पढ़े: Sukanya Samriddhi Yojana: अब डाकघर जानें की जरूरत नहीं, मोबाइल से ही खुल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट; जानिए पूरा तरीका

कितने पैसे जमा कर सकते हैं?

न्यूनतम जमा: ₹250 प्रति वर्ष

अधिकतम जमा: ₹1.5 लाख प्रति वर्ष

जमा राशि बदलती रह सकती है, लेकिन उपरोक्त सीमा के भीतर ही जमा किया जा सकता है.

ब्याज दर कितनी है?

वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना पर सरकार द्वारा 8.2% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, जो कि छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक माना जाता है। ब्याज वर्ष के अंत में खाते में जोड़ दिया जाता है.

परिपक्वता (Maturity) कब होती है?

SSY खाता 21 वर्ष में परिपक्व होता है.

जमा केवल 15 वर्ष तक करना होता है, इसके बाद बिना जमा किए भी ब्याज मिलता रहता है.

कितना रिटर्न मिल सकता है?

अगर कोई माता-पिता 15 साल तक हर वर्ष ₹1.5 लाख जमा करते हैं, तो 21 वर्ष पूरे होने पर रकम लगभग ₹65–₹70 लाख तक हो सकती है (ब्याज दर के अनुसार आंकड़ा बदल सकता है)

कौन खाता खोल सकता है?

10 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़की के नाम पर खाता खोला जा सकता है.

एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के नाम पर खाते खोले जा सकते हैं (जुड़वा बेटियों के मामले में छूट मिलती है).

कहां खुलता है खाता?

किसी भी डाकघर में

किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक में

निकासी (Withdrawal) की सुविधा