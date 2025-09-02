MHADA Pune Lottery 2025: पुणे में म्हाडा की 13,000 घरों की लॉटरी, जानें जरूरी डॉक्युमेंट्स और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

(Photo Credits File)

MHADA Pune Lottery 2025: महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) पुणे में 13,301 किफायती घरों की लॉटरी शुरू करने जा रहा है. इस लॉटरी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यदि आप पुणे में MHADA के किफायती घर खरीदने के इच्छुक हैं, तो इस लॉटरी में हिस्सा ले सकते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, MHADA अगले कुछ वर्षों में पुणे जिले में 13,301 किफायती घरों का निर्माण करेगा। इसके लिए खेड़ और मुलशी तालुका में 57 एकड़ सरकारी गैरान जमीन जिला प्रशासन ने MHADA को सौंप दी है. इन जमीनों पर घरों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा.

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार MHADA पुणे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://bookmyhome.mhada.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, और आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. यह भी पढ़े: MHADA Pune Lottery 2025: पुणे में घर खरीदने का सुनहरा मौका, म्हाडा 57 एकड़ जमीन पर बनाएगा 13,000 किफायती फ्लैट, जल्द करें आवेदन

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

पैन कार्ड

आय प्रमाण पत्र

डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र)

अन्य आवश्यक दस्तावेज (जैसे जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो)

चार साल में बनेंगे ये घर

दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुणे जिले में कुल 35,000 घरों का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 13,301 घर MHADA द्वारा बनाए जाएंगे. इन घरों का निर्माण अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, निर्माण के लिए प्रशासकीय और तकनीकी मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी.

प्रस्तावित निर्माण स्थान

रोहकल (खेड़ तालुका): 38 एकड़ सरकारी जमीन पर लगभग 8,000 घरों का निर्माण होगा। इसमें गट क्रमांक 22 की 15 हेक्टर 76 गुंठे और जिला परिषद से प्राप्त 15 हेक्टर 46 गुंठे जमीन शामिल है.

38 एकड़ सरकारी जमीन पर लगभग 8,000 घरों का निर्माण होगा। इसमें गट क्रमांक 22 की 15 हेक्टर 76 गुंठे और जिला परिषद से प्राप्त 15 हेक्टर 46 गुंठे जमीन शामिल है. नेरे (मुलशी तालुका): 19 एकड़ सरकारी जमीन (गट क्रमांक 117 और 118) पर लगभग 5,301 घर बनाए जाएंगे.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिजर्वेशन

पुणे विभागीय सभापती शिवाजीराव आढलराव के अनुसार, “रोहकल और नेरे में बनने वाले इन प्रोजेक्ट्स से लगभग 13,000 घर उपलब्ध होंगे. इनमें से कुछ घर आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्गों के लिए आरक्षित होंगे. इस योजना से पुणे के नागरिकों के लिए अपने घर का सपना पूरा करना आसान होगा.

कोकण बोर्ड की 5,285 घरों के लिए लॉटरी

जहां एक ओर पुणे में अगले कुछ सालों में 13,000 घरों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी, वहीं महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के कोकण बोर्ड ने ठाणे, वसई, पालघर, कुलगांव-बदलापुर और सिंधुदुर्ग (ओरोस) जैसे क्षेत्रों में 5,285 फ्लैट्स और 77 प्लॉट्स के लिए लॉटरी की घोषणा की है. इन घरों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है. आवेदन प्रक्रिया के बाद, लॉटरी ड्रॉ 9 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे ठाणे में आयोजित किया जाएगा.