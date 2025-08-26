MHADA Pune Lottery 2025: पुणे में घर खरीदने का सुनहरा मौका, म्हाडा 57 एकड़ जमीन पर बनाएगा 13,000 किफायती फ्लैट, जल्द करें आवेदन

(Photo Credits File)

MHADA Pune Lottery 2025: मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र के दूसरे अन्यजिलों में रहने वाले लोगों का सपना होता है कि उनका भी अपना घर हो. लेकिन महंगाई के चलते उनका सपना पूरा नहीं हो पाता. ऐसे ही लोगों का सपना पूरा करने के लिए महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड के साथ-साथ पुणे जिले के अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, MHADA अगले कुछ वर्षों में पुणे जिले में 13,301 किफायती घरों का निर्माण करेगा. इसके लिए खेड़ और मुलशी तालुका में 57 एकड़ सरकारी गैरान जमीन जिला प्रशासन ने MHADA को सौंप दी है.

कैसे करें आवेदन?

यदि आप इन घरों को खरीदना चाहते हैं, तो MHADA पुणे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://bookmyhome.mhada.gov.in

पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. यह भी पढ़े: MHADA Pune Lottery Results 2024 Live Streaming: पुणे, पिंपरी-चिंचवड और सोलापुर के 3,662 घरों के लिए अब से कुछ समय बाद जारी होगी लकी ड्रा, housing.mhada.gov.in पर ऐसे देखें नामों की लिस्ट

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़

आधार कार्ड

पैन कार्ड

आय प्रमाण पत्र

डोमिसाइल सर्टिफिकेट

अन्य आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो)

35,000 घरों का निर्माण लक्ष्य

केंद्र सरकार ने PMAY योजना के तहत पुणे जिले में कुल 35,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है.इसके लिए MHADA ने खेड़ तालुका के रोहकल और मुलशी तालुका के नेरे, हिंजवडी, और शिंदवणे में भूमि प्रस्तावित की थी. इनमें से रोहकल और नेरे की जमीन को MHADA ने अंतिम रूप दिया है.जिला प्रशासन ने जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

प्रस्तावित योजना के अनुसार निर्माण स्थान:

रोहकल (खेड़ तालुका): 38 एकड़ सरकारी जमीन पर लगभग 8,000 घरों का निर्माण।

नेरे (मुलशी तालुका): 19 एकड़ सरकारी जमीन पर लगभग 5,301 घरों का निर्माण.

चार साल में बनेंगे ये घर

MHADA ने इन दोनों स्थानों पर कुल 13,301 घरों के निर्माण की योजना बनाई है, जो अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, इसके लिए प्रशासकीय और तकनीकी मंजूरी प्राप्त की जाएगी, और उसके बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी.