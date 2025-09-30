Mumbai Traffic Diversion: शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिंदे के दशहरा सम्मेलन के लिए ट्रैफिक में बड़ा बदलाव, जानें कौन से मार्ग रहेंगे बंद

Credit-(FB)

Mumbai Traffic Diversion: गुरुवार 2 अक्टूबर को दशहरा (Dussehra) का त्यौहार है. इस मौके पर मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे (Shiv Sena Uddhav Thackeray) गुट और शिंदे (Shiv Sena Shinde) गुट का सम्मेलन होनेवाला है. जिसके कारण मुंबई (Mumbai) के ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया गया है. ये दशहरा सम्मेलन छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क और आजाद मैदान पर होनेवाला है. शिवाजी पार्क में शिवसेना उद्धव ठाकरे का कार्यक्रम होगा तो वही शिवसेना शिंदे गुट का कार्यक्रम आजाद मैदान पर होनेवाला है. जिसके कारण आसपास के इलाकों में जमकर ट्रैफिक(Traffic) जाम होने की समस्या होनेवाली है.

इन रास्तों पर पार्किंग पर रहेगी रोक?

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने दादर (Dadar)और आसपास के कई महत्वपूर्ण मार्गों पर वाहनों की पार्किंग (Parking)पर रोक लगाने का आदेश दिया है.इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

स्वतंत्रवीर सावरकर मार्ग (सिद्धिविनायक मंदिर जंक्शन से एस बैंक सिग्नल तक)

केलुस्कर रोड (उत्तर और दक्षिण), दादर

एम.बी. राउत मार्ग, दादर

पांडुरंग नाइक मार्ग, दादर

दादासाहेब रेगे मार्ग (सेनापति बापट प्रतिमा से गडकरी चौक तक)

दिलीप गुप्ते मार्ग (शिवाजी पार्क गेट नंबर 5 से शीतला देवी रोड)

एन.सी. केळकर मार्ग (हनुमान मंदिर से गडकरी चौक तक)

एल.जे. रोड (राजा बड़े जंक्शन से गडकरी चौक तक)

इन मार्गों पर रहेगा एंट्री बंद

सावरकर मार्ग (सिद्धिविनायक मंदिर जंक्शन से कपड़ बाजार जंक्शन तक)

वैकल्पिक मार्ग: एस.के. बोले रोड, पोर्तुगीज चर्च, गोखले रोड

राजा बड़े चौक से केलुस्कर मार्ग (उत्तर जंक्शन) तक

वैकल्पिक मार्ग: एल.जे. रोड और गोखले रोड

दिलीप गुप्ते मार्ग से पांडुरंग नाइक मार्ग जंक्शन (दक्षिण दिशा)

वैकल्पिक मार्ग: राजा बड़े जंक्शन से एल.जे. रोड

गडकरी चौक से केलुस्कर रोड (उत्तर और दक्षिण)

वैकल्पिक मार्ग: एम.बी. राउत मार्ग

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने की नागरिकों से अपील

ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें. आयोजनों की वजह से दादर और उसके आसपास जाम की स्थिति बन सकती है.