Mumbai Metro Update: मुंबईकरों को खुशखबरी! दहिसर से मीरा रोड और मानखुर्द से चेंबूर रूट को मिली मंजूरी, फरवरी में इस दिन से शुरू होगी सेवा; जानें डेट

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Metro Update: मुंबई और इसके उपनगरों में रहने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. मुंबई मेट्रो लाइन 9 (दहिसर पूर्व से काशीगांव/मीरा रोड) और मेट्रो लाइन 2B (मानखुर्द से चेंबूर) के पहले चरण को मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CMRS) से अंतिम मंजूरी मिल गई है. सुरक्षा प्रमाणन (Safety Certification) मिलने के बाद अब इन दोनों लाइनों पर वाणिज्यिक संचालन का रास्ता साफ हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, फरवरी 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में इन सेवाओं को जनता के लिए खोला जा सकता है.

मेट्रो लाइन 9

मेट्रो लाइन 9 का पहला चरण 4.5 किलोमीटर लंबा है, जो दहिसर पूर्व से काशीगांव (मीरा रोड) के बीच चलेगा. यह मौजूदा मेट्रो लाइन 7 (दहिसर पूर्व से अंधेरी पूर्व) का विस्तार है. इस रूट पर कुल चार स्टेशन शामिल हैं: दहिसर, पांडुरंगवाड़ी, मीरागांव और काशीगांव. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Update: MMRDA की घोषणा, मेट्रो लाइन 2B के पहले चरण की सेवा अप्रैल महीने में होगी शुरू

इस कॉरिडोर के खुलने से दहिसर चेकनाका और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा. सबसे बड़ी सुविधा उन यात्रियों को होगी जो मीरा-भयंदर से अंधेरी पूर्व की यात्रा करते हैं, क्योंकि अब उन्हें दहिसर पर ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी.

मेट्रो लाइन 2B

लाइन 9 के साथ-साथ, मेट्रो लाइन 2B के पहले चरण को भी हरी झंडी मिल गई है. यह 5 किलोमीटर लंबा हिस्सा मानखुर्द के मंडले से चेंबूर के डायमंड गार्डन तक फैला हुआ है. इसमें पांच स्टेशन हैं और यह मानखुर्द रेलवे स्टेशन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.

हालांकि यह हिस्सा महीनों से तैयार था, लेकिन सुरक्षा मंजूरी और तकनीकी कारणों से इसमें देरी हो रही थी. इस लाइन के शुरू होने से मंडले डिपो (Mandale Depot) भी सक्रिय हो जाएगा, जो कई अन्य मेट्रो लाइनों के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है.

उद्घाटन की संभावित तारीख

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के सूत्रों के अनुसार, दोनों लाइनों के लिए कर्मचारियों की तैनाती और प्रशिक्षण अंतिम चरण में है. हालांकि आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन अटकलें हैं कि फरवरी की शुरुआत में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के समय के अनुसार दोनों लाइनों का उद्घाटन एक साथ किया जा सकता है.

भविष्य की योजनाएं

मेट्रो लाइन 9 का अंतिम लक्ष्य इस मार्ग को भयंदर के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक विस्तारित करना है, जिसमें कुल आठ स्टेशन होंगे. इस शेष हिस्से का निर्माण कार्य अगले छह महीनों में पूरा होने की उम्मीद है. मुंबई के मेट्रो नेटवर्क का यह विस्तार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.