Mumbai Metro Update: MMRDA की घोषणा, मेट्रो लाइन 2B के पहले चरण की सेवा अप्रैल महीने में होगी शुरू

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Metro Update: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो सेवा के विस्तार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने घोषणा की है कि अंधेरी वेस्ट से मानखुर्द को जोड़ने वाली 'मेट्रो लाइन 2B' (येलो लाइन) के पहले खंड पर परिचालन अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा. इस परियोजना की खास बात यह है कि यात्रियों की भारी मांग और कनेक्टिविटी को देखते हुए चेंबूर स्टेशन को उसके निर्धारित समय से पहले ही सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा.

चेंबूर स्टेशन पर काम तेज

मूल योजना के अनुसार, चेंबूर स्टेशन को परियोजना के दूसरे चरण में 2027 में शुरू किया जाना था. हालांकि, लोकसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, एमएमआरडीए ने अब इसे अप्रैल 2026 तक चालू करने का लक्ष्य रखा है. अधिकारियों ने बताया कि चेंबूर स्टेशन का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है. शेष कार्य को 'फास्ट-ट्रैक' मोड पर डाल दिया गया है ताकि सुरक्षा निरीक्षण के बाद इसे समय पर खोला जा सके. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 6 Update: मुंबई मेट्रो लाइन-6 को लेकर बड़ा अपडेट; कंजुरमार्ग डिपो के बिना शुरू होगी सेवा, MMRDA ने तैयार किया ये प्लान

मेट्रो लाइन 2B के संचालन के चरण

मेट्रो लाइन 2B को मूल रूप से तीन चरणों में संचालित करने की योजना बनाई गई थी:

पहला चरण: डायमंड गार्डन से मानदले (Mandalay) के बीच 5.39 किमी का खंड, जिसका काम 2025 में ही पूरा हो गया था और पिछले नवंबर में इसे सुरक्षा प्रमाणन भी मिल चुका है.

दूसरा चरण: डायमंड गार्डन से सारस्वत नगर तक विस्तार.

तीसरा चरण: सारस्वत नगर से अंधेरी वेस्ट तक का अंतिम जुड़ाव, जो लाइन 2A के साथ एकीकरण सुनिश्चित करेगा.

चेंबूर स्टेशन पूर्वी उपनगरों के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट है. अधिकारियों का मानना है कि 2027 तक इंतजार करने के बजाय इसे जल्दी खोलने से मानदले और चेंबूर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र कुछ मिनट रह जाएगा.

यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ

येलो लाइन का यह खंड खुलने से पूर्वी मुंबई के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. यह मेट्रो लाइन न केवल सड़क यातायात के दबाव को कम करेगी, बल्कि मानखुर्द और चेंबूर के व्यस्त इलाकों के बीच एक भरोसेमंद और तेज परिवहन विकल्प प्रदान करेगी. एमएमआरडीए का मानना है कि चेंबूर स्टेशन को समय से पहले शुरू करने से यात्रियों की प्रतिक्रिया का आकलन करने और शुरुआती चरण में ही कनेक्टिविटी सुधारने में मदद मिलेगी.

सुरक्षा और परीक्षण

डायमंड गार्डन से मानदले के बीच के खंड को पहले ही अनिवार्य सुरक्षा प्रमाणन (Safety Certification) मिल चुका है. अब ध्यान चेंबूर स्टेशन के अंतिम फिनिशिंग कार्य और सिग्नलिंग सिस्टम पर केंद्रित है. जैसे ही यह स्टेशन सुरक्षा निरीक्षण में खरा उतरता है, अप्रैल में इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा.