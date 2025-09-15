इंदौर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने एक दर्जन से अधिक लोगों को कुचला, 2 की मौत; कैमरे में कैद हुई घटना
Speeding Truck Runs Over Dozen People | X

इंदौर: रविवार को इंदौर (Indore) के एयरपोर्ट रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने भीड़ और कई वाहनों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरातफरी मच गई. पुलिस के मुताबिक, अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. घायलों को पास के गीताांजली अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. स्थानीय लोग भी घायलों की मदद के लिए आगे आए और पुलिस को बचाव कार्य में सहयोग दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक चालक का वाहन पर से नियंत्रण हट गया और वह सीधे सड़क किनारे खड़ी भीड़ और ई-रिक्शा में जा घुसा. ट्रक ने कई वाहनों को रौंदते हुए आगे बढ़ते समय एक बाइक को कुचल दिया. बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और रगड़ के कारण उसमें आग लग गई. यह आग जल्द ही पूरे ट्रक तक फैल गई, जिससे स्थिति और खतरनाक हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. आग पर काबू पाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए राहत-बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया. हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कैमरे में कैद हुआ हादसा

अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती अनुमान है कि ब्रेक फेल या तेज रफ्तार के कारण ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी है. वहीं, मृतकों की सटीक संख्या और घायलों की हालत के बारे में जानकारी जल्द ही अपडेट की जाएगी.

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े करता है. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस व्यस्त रोड पर ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.