पाकिस्तान के झूठे आरोपों पर भारत का करारा जवाब, ट्रेन हाईजैक की नाकामी छिपा रहा पड़ोसी मुल्क

भारत ने पाकिस्तान के उन निराधार आरोपों को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया है, जिनमें पाकिस्तान ने भारत पर अपने आंतरिक मुद्दों के लिए दोष मढ़ने का प्रयास किया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है, यह पूरी दुनिया जानती है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने और अपने आंतरिक समस्याओं के लिए बाहरी ताकतों को दोष देने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए.

पाकिस्तान ने हाल ही में बलूचिस्तान प्रांत में हुई ट्रेन हाईजैक की घटना के लिए भारत को दोषी ठहराने की कोशिश की. जाफर एक्सप्रेस, जो 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी, बलोन की पहाड़ियों में हथियारबंद हमलावरों के हमले का शिकार हुई. इस हमले में 58 लोगों की मौत हुई, जिनमें 21 यात्री शामिल थे. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि हमलावरों के सरदार अफगानिस्तान में बैठे थे और कथित तौर पर भारत द्वारा प्रायोजित थे. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भी इस घटना में शामिल होने का आरोप लगाया.

हालांकि, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों से बचना चाहिए और अपनी सुरक्षा तथा आंतरिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

Our response to media queries on the remarks made by the Pakistan side

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 14, 2025