VIDEO: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की मार से बौखलाया पाकिस्तान! आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को दी 'बुरे अंजाम' की धमकी

पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक बार फिर कश्मीर का राग अलाप रहे हैं और भारत को धमकियाँ दे रहे हैं. कुछ महीने पहले 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद आसिम मुनीर की ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है. वह अब अपनी जनता को जंग और कश्मीर का चूरन बेचकर असलियत से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं.

हाल ही में पाकिस्तान नेवी की एक पासिंग आउट परेड में आसिम मुनीर ने फिर अपने गंदे इरादे जाहिर किए. उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर 'दुश्मन' ने तनाव बढ़ाया तो इसके पूरे इलाके में बहुत बुरे नतीजे (Catastrophic consequences) होंगे और इसकी जिम्मेदारी भी उसी की होगी.

मजेदार बात यह है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत की जवाबी कार्रवाई पर मुनीर ने कुछ नहीं कहा. उस ऑपरेशन में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन मुनीर अपनी हार को 'संयम' और 'परिपक्वता' का नाम दे रहे हैं. उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं किया, जिसके बाद भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी थी. वह अपनी जनता को यह कहानी सुना रहे हैं कि पाकिस्तान ने शांति बनाए रखी, जबकि भारत ने उकसावे वाली कार्रवाई की.

आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकवाद को 'कश्मीरियों की लड़ाई' बताने की कोशिश की. उन्होंने कहा, "हमें अपने कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखना चाहिए जो भारत के अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं."

यह बयान देकर मुनीर ने साफ कर दिया कि उनकी नजर में आतंकवादी 'भाई' हैं और आतंक फैलाना 'कुर्बानी' है. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के हिसाब से कश्मीर मुद्दे का हल चाहता है, लेकिन साथ ही शांति को कश्मीर से जोड़कर यह भी इशारा कर दिया कि इलाके में अशांति और हिंसा का जिम्मेदार कौन है.

🚨 Breaking 🇵🇰🪖:

📍Pakistan Army Chief Asim Munir once again takes a hardline stance on Kashmir, openly glorifying slain terrorists by using veiled diplomatic language.

📍In a speech laced with doublespeak, he reaffirmed Pakistan’s unwavering support for terrorism in the… pic.twitter.com/NQ1YF2HvXj

— OsintTV 📺 (@OsintTV) June 28, 2025