Saharanpur: छेड़छाड़ की शिकायत करने स्कूल पहुंचे अभिभावक, प्रिंसिपल और दुसरे लोगों ने पिता की ही कर दी पिटाई, सहारनपुर का VIDEO आया सामने

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश: सहारनपुर (Saharanpur) जिले की एक स्कूल (School) से मारपीट की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है की एक छात्रा के पिता जब स्कूल के प्रिंसिपल (Principal) से छेड़छाड़ की शिकायत करने गए तो स्कूल के प्रिंसिपल और उनके साथ के लोगों ने पिता के साथ ही मारपीट की. पिता ने आरोप लगाया है की कक्षा आठ की छात्रा को एक अन्य छात्र लगातार परेशान करता था. कई बार स्कूल प्रबंधन (School Management) से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. सोमवार को जब पिता परिवार के साथ स्कूल पहुंचे, तो प्रिंसिपल और उनके सहयोगियों ने बातचीत करने के बजाय उन्हें कमरे में बंद कर पीटना शुरू कर दिया. मारपीट में उनका जबड़ा घायल हो गया और खून बहने लगा.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.जिसमें देखा जा सकता है की शख्स के मुंह से खून निकल रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: सहारनपुर जिले में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट, लाइनमैन को सीढ़ी से गिराने की कोशिश, लंढोरा गुर्जर गांव का वीडियो आया सामने

स्कूल में छात्रा के पिता के साथ मारपीट

परिजनों ने लगाया स्कूल पर मारपीट का आरोप

ये घटना सहारनपुर जिले के गंगोह थाना क्षेत्र के एक पब्लिक स्कूल (Public School) की बताई जा रही है. बताया जा रहा है की छात्रा से छेड़छाड़ करने के कारण उसके पिता इसकी शिकायत लेकर प्रिंसिपल (Principal) के पास पहुंचे थे. इस दौरान ये विवाद बढ़ गया और प्रिंसिपल और उनके साथ के लोगों ने इस शख्स के साथ मारपीट की.पीड़ित की पत्नी और बेटी ने जब बीच-बचाव की कोशिश की, तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया. छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने बाहरी लोगों को बुलाकर हमला करवाया. घटना के बाद अभिभावक आक्रोशित हो गए और स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया.

स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की सफाई

इस मामले में प्रिंसिपल और उनकी पत्नी का कहना है कि हाल ही में कक्षा 10 के एक छात्र को अनुचित आचरण के आरोप में सस्पेंड (Suspend) किया गया था. इसी कारण नाराज होकर परिजन स्कूल पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे. प्रिंसिपल की पत्नी का आरोप है कि बीच-बचाव करने पर उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए. इस मामले में पुलिस (Police) ने दोनों की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है.