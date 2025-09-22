VIDEO: शर्मनाक! इस बार महिला हेडमास्टर नशे में धुत होकर स्कूल पहुंची, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का वीडियो देखकर लोग हैरान

Credit-(@NewsPlus_21)

जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कई ऐसे वीडियो (Video) सामने आएं है. जिसके सामने आने के बाद शिक्षक का पेशा शर्मसार हुआ है. कई बार स्कूलों में शिक्षक और हेडमास्टर शराब के नशे में पहुंचने की घटनाएं सामने आई है. अब ऐसा ही एक बार और वीडियो सामने आया है.जहां पर एक महिला हेडमास्टर (Female Headmaster) शराब पीकर स्कूल में पहुंच गई और टेबल पर पैर रखकर लेट गई. इस वीडियो में शख्स हेडमास्टर से कहता है ,' शराब पीकर स्कूल क्यों आते हो, इसके बाद पूछता है की छात्रों की संख्या कितनी है, तो हेडमास्टर कहती है 40 है.

महिला हेडमास्टर इतनी नशे में होती है की वह न तो सही तरीके से बात कर पाती है और नाही किसी तरीका का सही जवाब दे पाती है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: सीएम नहीं पता कौन है, PM का पूरा नाम भी नहीं पता, हेडमास्टर नशे में धुत होकर पहुंचा स्कूल, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का वीडियो आया सामने

नशे में धुत होकर स्कूल पहुंची महिला हेडमास्टर

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जांजगीर चांपा जिले (Janjgir Champa District) के बलौदा विकासखंड के एक सरकारी स्कूल की ये घटना है. इस महिला हेडमास्टर का नाम हीरा पोर्ते है. 19 सितंबर को स्कूल की हेडमास्टर शराब के नशे में स्कूल पहुंची और टेबल पर पैर रखकर बेसुध होकर सो गईं. इस दौरान बच्चों ने छुट्टी समझकर घर का रुख कर लिया. पूरा घटनाक्रम ग्रामीणों ने वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल कर दिया.स्कूल में कुल 40 बच्चे पढ़ते हैं और यहां हेडमास्टर के अलावा एक और शिक्षक पदस्थ है. ग्रामीणों का आरोप है कि हेडमास्टर कई दिनों से नशे की हालत में स्कूल आ रही थीं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी.

निजी कारणों से लगी शराब की आदत

परिजनों के मुताबिक, पति की मौत के बाद हेडमास्टर ने शराब पीना शुरू किया.कई बार समझाने के बावजूद वह आदत नहीं छोड़ सकीं. शिकायत और वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर एसडीएम, डीईओ और बीईओ ने स्कूल पहुंचकर जांच की.शिक्षकों, छात्रों और ग्रामीणों से पूछताछ में मामला सही पाया गया.20 सितंबर को सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर हेडमास्टर को निलंबित (Suspend) कर दिया गया.