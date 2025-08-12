Chandrapur Voter List Scam: एक ही घर में 119 वोटर्स, जबकि मौजूद 2 ही मतदाता, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के लिस्ट में पाई गई गड़बड़ी

(Photo Credits Twitter)

चंद्रपुर, महाराष्ट्र: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फेक वोटर्स को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था और उन्होंने पीपीटी बनाकर प्रेस कांफेरेंस में पत्रकारों को जानकारी दी थी की कैसे एक ही घर में 80 मतदाता रजिस्टर्ड है. अब ऐसा ही कुछ मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सामने आया है. जिसमें चंद्रपुर जिले के घुग्गुस में एक ही पते पर 119 मतदाताओं के नाम रजिस्टर्ड है. जबकि यहांपर केवल दो ही मतदाता रहते है. इस खुलासे के बाद अब चंद्रपुर के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी रोष है. घुग्गुस ग्राम पंचायत क्षेत्र में सचिन बांदुरकर के नाम से दर्ज घर नंबर 350 है. चुनाव आयोग की सूची में इस पते से 119 मतदाताओं के नाम दर्ज मिले.

जांच में यह भी सामने आया कि घर का आकार छोटा है और वहां सिर्फ दो लोग रहते हैं. कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों ने सूची की जांच कर यह घोटाला उजागर किया. ये भी पढ़े:Rahul Gandhi ‘Vote Chori’ Controversy: या तो सबूत पेश करें या देश से माफी मांगें… चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दिया अल्टीमेटम

घर मालिक को भी नहीं है जानकारी

घर के मालिक का कहना है कि उन्हें इस फर्जीवाड़े की कोई जानकारी नहीं थी. सवाल उठ रहे हैं कि यह नाम किसने और कैसे जोड़े, और क्या चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों की नजर में यह गड़बड़ी नहीं आई? कांग्रेस ने इस मामले में गहन जांच और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

विपक्ष लगातार वोट चोरी के नाम से कर रहा है प्रदर्शन

वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया है. जब से राहुल गांधी ने पीपीटी के जरिए दावा किया है की कई तरह के फर्जी वोटर बनाएं गए है,जिन्होंने कई जगहों पर मतदान किए है. इसके बाद से सोशल मीडिया पर भी मुद्दा गूंज रहा है. इसको लेकर राहुल गांधी का कहना है की आनेवाले दिनों में और भी जगहों का घोटाला उजागर करेंगे.