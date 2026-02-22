Gold Rate Today, February 22, 2026: सोने की कीमतों में आज स्थिरता, Delhi से Mumbai तक जानें 22 और 24 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट

Gold Rate Today, February 22, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, रविवार 22 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया. पिछले एक हफ्ते की लगातार बढ़त के बाद आज कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार सप्ताहांत (वीकेंड) के कारण बंद होने से घरेलू खुदरा दरों में ठहराव आया है.
राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,59,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर टिकी हुई है. वहीं, आभूषण खरीदारों की पहली पसंद माना जाने वाला 22 कैरेट सोना दिल्ली में 1,46,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है.
प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)
आज देश के अलग-अलग शहरों में सोने की दरें इस प्रकार हैं.
वैश्विक बाजार और घरेलू मांग का असर
रविवार को कीमतों में बदलाव न होना एक सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय हाजिर बाजार में शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होता. हालांकि, पिछले सप्ताह के दौरान डॉलर की कमजोरी और केंद्रीय बैंकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण सोने की कीमतों में अच्छी रिकवरी देखी गई थी.
भारतीय बाजार में फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है. ज्वेलरी की भारी मांग के चलते कीमतों में फिलहाल किसी बड़े सुधार या गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है. ऊंचे भाव के बावजूद मांग का स्तर मजबूत बना हुआ है, जो कीमतों को एक ठोस आधार दे रहा है.
निवेशकों की नजर कल के आंकड़ों पर
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की अगली दिशा सोमवार को आने वाले वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी. निवेशकों की निगाहें अब अंतरराष्ट्रीय संकेतों पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि आने वाले सप्ताह में सोना अपनी बढ़त जारी रखेगा या इसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा.