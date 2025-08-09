Rahul Gandhi 'Vote Chori' Controversy: या तो सबूत पेश करें या देश से माफी मांगें... चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दिया अल्टीमेटम

Photo- ANI

Rahul Gandhi 'Vote Chori' Controversy: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के "वोट चोरी" वाले बयान पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है. चुनाव आयोग (ECI) ने शनिवार (9 अगस्त 2025) को राहुल गांधी को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वे या तो अपने आरोपों के समर्थन में आधिकारिक घोषणा पत्र (डिक्लेयरेशन) पर साइन करें या फिर देश से माफी मांगें. मामला तब गरमा गया जब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 लोकसभा चुनाव को 'चुनाव आयोग द्वारा कोरियोग्राफ' बताया था. उनका आरोप था कि इस प्रक्रिया का फायदा बीजेपी को हुआ और वह "एंटी-इंकम्बेंसी" से बच गई.

राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस को 16 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन केवल 9 मिलीं.

राहुल गांधी देश से माफी मांगें: चुनाव आयोग

Election Commission of India has once again said sternly: "Rahul Gandhi should either give a Declaration as per rules or apologise to the country for his false allegations." pic.twitter.com/obOrHMMGiI — ANI (@ANI) August 9, 2025

'1,00,250 वोट चोरी का आरोप

राहुल गांधी ने खास तौर पर महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 1,00,250 वोट पांच अलग-अलग तरीकों से चोरी हुए. उनके मुताबिक, इस गड़बड़ी में डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और एक ही पते पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम शामिल थे.

कर्नाटक के मंत्री का राहुल का समर्थन

कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य में वोट गड़बड़ी के आरोपों पर KPCC राज्य स्तर पर शिकायत दर्ज कराएगा और केंद्र में राहुल गांधी के माध्यम से भी मामला उठाया जाएगा. उनका कहना है कि मतदाता सूची में अंतर को आयोग को मानना होगा.

शरद पवार ने किया बड़ा खुलासा

इस बीच, शरद पवार ने खुलासा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो लोग उनसे मिले थे और 288 में से 160 सीटें जिताने का दावा किया था. उन्होंने बताया कि उन्होंने इन लोगों की मुलाकात राहुल गांधी से भी कराई, लेकिन दोनों नेताओं ने ऐसे किसी भी रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया.

चुनाव आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण

वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी को अपने आरोपों पर भरोसा है, तो उन्हें महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए डिक्लेयरेशन पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि अगर राहुल साइन नहीं करते, तो इसका मतलब है कि वे खुद अपने आरोपों पर यकीन नहीं करते और ऐसे में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए.

BJP का राहुल गांधी पर पलटवार

बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हर चुनावी हार के बाद किसी न किसी को दोष देती है—कभी EVM, कभी VVPAT और कभी चुनाव आयोग को. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर राहुल को शिकायत है, तो वे कानून के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं, मीडिया में बेबुनियाद आरोप लगाने की बजाय.