VIDEO: बस की पास को लेकर हुआ विवाद, महिला कंडक्टर ने छात्रा के खींचे बाल, महाराष्ट्र के भंडारा जिले का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@EduvartaNews)

भंडारा,महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के भंडारा (Bhandara) जिले के सुरेवाडा बस स्टैंड में एक एसटी बस कंडक्टर (Bus Conductor)और एक स्कूली छात्रा (School Student) में बस पास को लेकर विवाद हो गया. ये विवाद इतना बढ़ गया की बस कंडक्टर ने छात्रा के बाल ही खींच लिए, जिसके कारण छात्रा रोने लगी. इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने महिला कंडक्टर काफी विरोध किया. महिला कंडक्टर का आरोप है की ,छात्रा टिकट मशीन लेकर भाग रही थी. जिसके कारण उसको पकड़ने के लिए कंडक्टर ने उसके बाल ही पकड़ लिए, दर्द होने के कारण छात्रा रोने लगी, इस दौरान लोगों ने भी कंडक्टर को बाल छोड़ने के लिए कहा , इसके बाद एक शख्स ने बच्ची को मुक्त करवाया.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @EduvartaNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Video: एसटी बस ड्राइवर और अधिकारी में जमकर मारपीट, छाती पर बैठकर लड़ते दिखे कर्मचारी, भंडारा जिले के साकोली बस स्टैंड का वीडियो आया सामने

कंडक्टर ने छात्रा के बाल खींचे

क्या है पूरा मामला?

बता दें की स्कूली छात्राओं को एसटी बस (ST Bus) महामंडल की ओर से बस पासेस फ्री में दिया जाता है. लेकिन इसकी मियाद खत्म होने के कारण छात्रा से बस कंडक्टर ने पास को लेकर पूछताछ की. इस दौरान कंडक्टर और छात्रा में जमकर विवाद हुआ. इस दौरान कंडक्टर के आरोप के मुताबिक़ छात्रा ने टिकट मशीन लेकर भागने की कोशिश की थी.जिसके बाद महिला कंडक्टर ने उसके बाल पकड़कर उसे रोका. जिसके कारण छात्र दर्द के कारण चिल्लाने और रोने लगी. इस दौरान लोगों ने इसका वीडियो (Video) बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पुलिस स्टेशन पहुंचा मामला

इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने बस को रोक लिया और पुलिस स्टेशन (Police Station) में शिकायत दर्ज करवाने की मांग की. इसके बाद महिला कंडक्टर और छात्रा ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत की थी. हालांकि ये मामला आपसी सहमती से सुलझ गया है. लेकिन इस घटना को लेकर कंडक्टर के बर्ताव पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है.