Bareilly: दबंगों ने कार के बोनट पर होमगार्ड को लटकाकर 5 किलोमीटर तक घसीटा, सड़क पर दिखाई दिया आतंक, बरेली का वीडियो आया सामने;VIDEO

बरेली, उत्तर प्रदेश: ऐसी कई घटनाएं सामने आई है. जिसमें ट्रक चालक या फिर कार चालक दुपहिया वाहनों को टक्कर मार देते है और इसके बाद वे जब बोनट पर गिरते है, तो उन्हें कई दूर घसीटा जाता है.लेकिन गाड़ी नहीं रोकी जाती. उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं सामने आई है. ऐसी ही एक घटना एक बार फिर सामने आई है. जिसमें कार सवारों ने सड़क पर ऐसा आतंक मचाया कि एक होमगार्ड की जान पर आफत आ गई. इन कार सवारों ने होमगार्ड को बोनट पर लटकाकर करीब 5 किलोमीटर तक घसीटा और इसके बाद उसे गिरा दिया. इस घटना के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @thetimespatriot नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: युवकों ने कार से मारी टक्कर, रोकने की बजाय 1 किलोमीटर बोनट पर महिला को लटकाकर घसीटा, सोनीपत का वीडियो आया सामने

होमगार्ड को कार के बोनट पर लटकाकर घसीटा

Shocking scene in Bareilly, UP: A driver, evading police checking, dragged a home guard on his car bonnet for ~5 km before throwing him off & fleeing.

Incident at Chaupala bridge; video now viral. Police tracking the accused via car number.#Bareilly #UPPolice #HomeGuardAttack pic.twitter.com/fkwF4Ifw16

— The Times Patriot (@thetimespatriot) July 20, 2025