VIDEO: युवक की शर्मनाक हरकत! सोते हुए कुत्ते के सिर पर रखकर फोड़ा बम, आगरा का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भड़का लोगों का गुस्सा

Agra News: बेजुबान जानवरों के साथ मारपीट और बेरहमी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. ऐसी ही एक घटना आगरा (Agra) से सामने आई है. जहांपर एक युवक ने केवल व्यूज और लाइक्स के लिए एक कुत्ते (Dog) के सिर पर बम फोड़ दिया. ये घटना थाना जगदीशपुरा इलाकें की बताई जा रही है. इस वीडियो में देख सकते है की ,' एक कुत्ता मंदिर के समें सोया होता है और इसी दौरान एक युवक चुपचाप आता है और सोते हुए कुत्ते के सिर पर बम (Bomb) रख देता है और इसके बाद उसमे आग लगा देता है. बम फटते ही कुत्ता डर जाता है और वहां से उठकर भाग जाता है. इस दौरान एक दूसरा युवक इस युवक का वीडियो भी बना रहा होता है.
कुत्ते के सिर पर फोड़ा बम
घटना के बाद आरोपी की पहचान की जा रही है
वीडियो वायरल होने के लिए की घटिया हरकत
बताया जा रहा है की ये युवक ऐसे ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल करता है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एनिमल लवर्स ने भी नाराजगी जताई है और इसपर कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस ने लिया संज्ञान
बताया जा रहा है इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है. पुलिस (Police) का कहना है इस युवक की पहचान हो चुकी है और उसपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.