VIDEO: युवक की शर्मनाक हरकत! सोते हुए कुत्ते के सिर पर रखकर फोड़ा बम, आगरा का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भड़का लोगों का गुस्सा

Bomb exploded by placing it on the dog's head (Credit -@thelucknowtimes)

Agra News: बेजुबान जानवरों के साथ मारपीट और बेरहमी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. ऐसी ही एक घटना आगरा (Agra) से सामने आई है. जहांपर एक युवक ने केवल व्यूज और लाइक्स के लिए एक कुत्ते (Dog) के सिर पर बम फोड़ दिया. ये घटना थाना जगदीशपुरा इलाकें की बताई जा रही है. इस वीडियो में देख सकते है की ,' एक कुत्ता मंदिर के समें सोया होता है और इसी दौरान एक युवक चुपचाप आता है और सोते हुए कुत्ते के सिर पर बम (Bomb) रख देता है और इसके बाद उसमे आग लगा देता है. बम फटते ही कुत्ता डर जाता है और वहां से उठकर भाग जाता है. इस दौरान एक दूसरा युवक इस युवक का वीडियो भी बना रहा होता है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @thelucknowtimes नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ghaziabad Shocker: गाजियाबाद में बेरहमी की हदें पार! युवक ने कुत्ते के पिल्ले की डंडे से पीटकर ली जान, फिर सेकंड फ्लोर से फेंका नीचे, VIDEO आया सामने

कुत्ते के सिर पर फोड़ा बम

वीडियो वायरल होने के लिए की घटिया हरकत

बताया जा रहा है की ये युवक ऐसे ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल करता है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एनिमल लवर्स ने भी नाराजगी जताई है और इसपर कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने लिया संज्ञान

बताया जा रहा है इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है. पुलिस (Police) का कहना है इस युवक की पहचान हो चुकी है और उसपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.