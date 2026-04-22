Hyderabad: घर की छत पर गांजा उगा रहा था पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आबकारी विभाग ने 17 पौधे जब्त किए (See Pics and Video)
घर की छत पर गांजा उगाने के आरोप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार (Photo Credits: X/@manas_muduli)

हैदराबाद: हैदराबाद (Hyderabad) के नाचाराम इलाके (Nacharam Area) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Former Software Engineer) को अपने घर की छत पर गांजे की खेती (Cannabis Cultivation) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सोमवार को हैदराबाद निषेध और आबकारी विभाग (Prohibition and Excise Department) ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से गांजे के 17 पौधे (Marijuana Plants) बरामद किए. आबकारी अधिकारियों का अनुमान है कि इन पौधों से लगभग 10 किलोग्राम गांजा प्राप्त किया जा सकता था.  आरोपी की पहचान नाचाराम के ईस्ट गांधीनगर निवासी सी. शशिधर के रूप में हुई है. यह भी पढ़ें: दिल्ली के मधु विहार में नकली ENO और Nescafé बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़; 4 आरोपी गिरफ्तार (Watch Video)

नशे की लत ने छीनी नौकरी, फिर बना 'खेतीहर'

जांच में सामने आया कि शशिधर पहले आईटी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत था. आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त आर. किशन के अनुसार, शशिधर नशे की गंभीर लत का शिकार हो गया था और वह अपना पूरा वेतन इसी लत पर खर्च कर देता था.

आर्थिक तंगी और नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए उसने अपना पेशा छोड़ दिया और कहीं से गांजे के बीज जुटाकर अपने घर की छत पर गमलों में पौधे उगाने शुरू कर दिए. अधिकारियों का कहना है कि शहर के आवासीय इलाकों में उपभोक्ताओं का स्वयं खेती की ओर बढ़ना एक चिंताजनक ट्रेंड है, जिस पर विभाग कड़ी नजर रख रहा है.

घर की छत पर गांजा उगाने के आरोप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार

खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी

रंगारेड्डी जिला प्रवर्तन टीम (Enforcement team) को इस अवैध खेती के बारे में सटीक खुफिया जानकारी मिली थी. इसके बाद स्थानीय निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने शशिधर के घर पर छापेमारी की और छत पर विकसित की गई इस 'नर्सरी' का भंडाफोड़ किया. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या वह इस उपज को बेचने या वितरण करने में भी शामिल था, या यह केवल व्यक्तिगत उपयोग तक सीमित था. यह भी पढ़ें: केरल में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना: सांप के काटने से 8 साल के बच्चे की मौत, भाई अस्पताल में भर्ती और अब घर में मिला दूसरा सांप

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

आरोपी शशिधर को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आबकारी विभाग इस मामले में आगे की जांच कर रहा है ताकि बीज के स्रोत और संभावित नेटवर्क का पता लगाया जा सके.