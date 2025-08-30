Kal Ka Mausam, 31 August 2025: कैसा रहेगा कल का मौसम? कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

Photo- @Indiametdept

कल का मौसम, 31 अगस्त 2025: मानसून के मौसम में बारिश (Rain Alert) ने एक बार फिर ज़ोर पकड़ लिया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 31 अगस्त के लिए नवीनतम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने कल, 31 अगस्त को उत्तराखंड (Uttarakhand Weather Update) और हिमाचल प्रदेश ( (Himachal Rain Update) में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और अत्तर प्रदेश (UP Weather Update) के पश्चिमी इलाकों में 2 सितंबर तक भारी बारिश जारी रह सकती है. इसके अलावा, 31 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है.

पश्चिम भारत में मानसून की सक्रियता

गुजरात (Gujrat Weather Update), कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र (Mumbai Rain Update) में अगले सात दिनों तक बारिश जारी रहेगी. कोंकण और घाट क्षेत्रों में विशेष रूप से 31 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है. सौराष्ट्र और कच्छ में भी भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वी और मध्य भारत का हाल

31 अगस्त को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है. ओडिशा में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक लगातार बारिश हो सकती है. विदर्भ और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी 31 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है.

पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश

31 अगस्त से 5 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश जारी रहेगी. मौसम विभाग ने 31 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

दक्षिण भारत में भी बरसेंगे बादल

दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटीय जिलों में अगले सात दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. 31 अगस्त को तेलंगाना में भी भारी बारिश की चेतावनी है. इसके अलावा, 31 अगस्त से 3 सितंबर तक आंध्र प्रदेश और यनम के तटीय इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा.

कुल मिलाकर, 31 अगस्त को देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून अपना असर दिखाएगा. मौसम विभाग ने लोगों से भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.