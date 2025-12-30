Weather Forecast Today, December 30: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच शीतलहर बढ़ी, घना कोहरा भी छाया, दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें ताजा अपडेट

(Photo Credits Twitter)

Weather Forecast Today, December 30: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड (Cold Wave) के बीच शीतलहर और बढ़ गई है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट और अधिक महसूस हो रही है. शीतलहर के प्रभाव से कई इलाकों में लोग सुबह-सुबह घर से बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ठंड के साथ घना कोहरा भी रहता है. उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मंगलवार, 30 दिसंबर को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित विभिन्न राज्यों के लिए मौसम कैसा रहेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है.

दिल्ली में कोहरा और शीतलहर का प्रभाव जारी

IMD के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह फिर से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है और हवाई तथा सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है. न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी और शीतलहर का दौर अभी भी बरकरार है. दिन के समय हल्की धूप निकलने की उम्मीद बनी हुई है.

मुंबई-साफ और सुहावना मौसम

मुंबई में आज मौसम साफ रहेगा और दिनभर सुखद रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान लगभग 31°C तक पहुंच सकता है. रात में हल्की ठंड महसूस होगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है और आसमान साफ रहेगा.

शिमला- बर्फबारी और बारिश की संभावना

हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के पहाड़ी इलाकों में आज हल्की बर्फबारी और बारिश का अनुमान है. तापमान में गिरावट के कारण शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है. पर्यटकों और यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

चेन्नई-गर्म और हल्का धुंधला मौसम

चेन्नई में आज गर्म मौसम के साथ हल्का हेज़ी (ढकनी धुंध) रहने का अनुमान है. कुछ तटीय इलाकों में हल्की एवं छिटपुट फुहारें पड़ने की मामूली संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है.

बेंगलुरु- साफ आसमान और आरामदायक मौसम

बेंगलुरु में आज मौसम साफ और हल्की ठंड के साथ अनुभव होगा. अधिकतम तापमान लगभग 28°C तक रहने का अनुमान है. बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम आरामदायक रहेगा।

हैदराबाद-सूखा और हल्का ठंडा मौसम

हैदराबाद में आज पूरा दिन मौसम सूखा और हल्का ठंडा रहने का अनुमान है। सुबह की ठंड थोड़ी अधिक महसूस हो सकती है, लेकिन दिन के समय हल्की गर्माहट का अनुभव रहेगा। कोहरे या बारिश की कोई खास आशंका नहीं है.

कोलकाता- हल्की धुंध और साफ मौसम

कोलकाता में आज सुबह हल्का कुहासा छाया रह सकता है, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है. दिन का तापमान लगभग 24–27°C के बीच रहेगा. बारिश की संभावना बेहद कम है और दिन भर मौसम सामान्य रहेगा.