Delhi Rain: दिल्ली में जोरदार बारिश! सड़कों पर हुए जलभराव में स्विमिंग करने लगे लोग, VIDEO आया सामने
Credit-(X,@NewsPlus_21)

दिल्ली: दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है. जिसके कारण ज्यादातर जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है. दिल्ली की सड़क पर ऐसा कुछ नजारा दिखाई दिया. जिसको देखने के बाद लोग भी हैरान हो गए है. यहांपर पूर्वी दिल्ली का एनएच-24 बिलकुल स्विमिंग पूल जैसा दिखाई दे रहा है. हाईवे पर इस कदर पानी जमा हो गया है कि लगो उसमें नहा रहे है और उसमें स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे है. बस की छत के ऊपर से लोग इसमें कूद रहे है. इसका वीडियो देखने के बाद लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है की ये नेशनल हाईवे का वीडियो है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:दिल्ली में बारिश, UP-बिहार समेत 15 राज्यों में अलर्ट, जानें आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

नेशनल हाईवे पर जमा पानी में नहाते दिखे लोग

बस की छत से पानी में लगाते दिखे छलांग

सड़क पर एक बस खड़ी है और युवक इस बस पर चढ़कर पानी में छलांग लगा रहे है. इस रोड पर देख सकते है की कई लोग पानी में नहा रहे है. अगर हाईवे पर इस तरह से पानी जमा है, तो सोच सकते है की शहर के निचले हिस्सों का क्या हाल होगा.

जलभराव से ट्रैफिक हुआ जाम

जहां कुछ लोग पानी का मज़ा ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर दिल्लीवासियों के लिए यह बारिश आफत बन गई.दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे ,मथुरा रोड,विकास मार्ग,आईएसबीटी,गीता कॉलोनी और राजाराम कोहली मार्ग इन सभी रास्तों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला.बदरपुर से आश्रम तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं.तेज बारिश और जलभराव का सबसे ज्यादा असर ऑफिस जाने वालों और स्कूल बसों पर पड़ा. जगह-जगह फंसे वाहन घंटों तक जाम में जूझते रहे.

 