India Pakistan Cricket: सोशल मीडिया पर लोग कर रहे है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच का बायकॉट... तो वही लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया भारत की जीत के लिए हवन; देखें VIDEO

India Pakistan Cricket: जहां एक तरफ भारत (Bharat) और पाकिस्तान (Pakistan) के मैच को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे है तो वही दूसरी तरफ लखनऊ में कई जगहों पर भारत की जीत के लिए प्रार्थनाएं और हवन किए गए.विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने भारत की जीत के लिए हवन किया. इस दौरान बड़ी तादाद में इस संघटन के कार्यकर्ता मौजूद थे. बता दें की 22 अप्रैल को पहलगाम (Pahalgam) में आतंकी हमला किया गया था और पर्यटकों पर हमले किए गए थे. इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद केंद्र सरकार 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के नाम से एक कार्रवाई की थी और उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था.'ऑपरेशन सिंदूर ' का प्रचार प्रसार करने में बीजेपी के नेताओं समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई कमी छोड़ी थी. लोगों को देशभक्ति का पाठ बीजेपी की ओर से सिखाया गया था और पाकिस्तान पर जमकर भड़ास निकाली थी.

लेकिन अब हिंदू संघटनों की ओर से मैच को लेकर हवन करना लोगों को रास नहीं आ रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Balwant Baswant Wankhade on India-Pak Match: भारत-पाक मैच पर भड़की कांग्रेस, बलवंत वानखड़े बोले- ये सैनिकों का अपमान है

भारत की जीत के लिए हवन

आप लोग बॉयकॉट करते रह गए, उधर भक्तों ने पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर हवन पूजन शुरू कर दिया. ये पूजा पाठ लखनऊ में हो रहा है. pic.twitter.com/EmYJpJkDR3 — Priya singh (@priyarajputlive) September 14, 2025

मृतकों के परिजनों ने किया विरोध

पीडितों के परिजनों ने भी किया क्रिकेट मैच (Cricket Match) की आलोचना की. पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा की इस मैच के बाद पाकिस्तान के पास फिर से पैसा होगा, पाकिस्तान फिर से खड़ा होगा, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय जो ठिकाने नष्ट किए गए थे. वह वापस बनेंगे. उन्होंने कहा की हमारे अंदर ये बदलाव नहीं की हम पाकिस्तान को बायकॉट (Boycott) कर दे. उन्होंने कहा की ये बदलाव लाना था की ,' हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे. उन्होंने कहा की पाकिस्तान फिर मजबूत होगा और फिर अटैक करेगा.

बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेटर नहीं समझ पाएं भावनाएं

ऐशान्या द्विवेदी ने कहा की जनता समझ गई है, लेकिन बीसीसीआई (BCCI) और इंडियन क्रिकेटर्स (Indian Cricketers) ये बात नहीं समझ पाएं. उन्होंने कहा की ,' 26 परिवारों ने अपने घर के लोगों को खोया है. जनता समझ गई की,; कल ये हमारे साथ भी हो सकता है. ये लोग हमारे साथ खड़े है. बता दें की इस क्रिकेट मैच को लेकर किसी भी बीजेपी के नेता या मंत्री ने इसका विरोध नहीं किया है और नाही बड़े बड़े पूर्व क्रिकटरों से इसका विरोध दर्शाया है.हालांकि सोशल मीडिया पर इसका विरोध जरुर हो रहा है.