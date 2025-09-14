Balwant Baswant Wankhade on India-Pak Match: भारत-पाक मैच पर भड़की कांग्रेस, बलवंत वानखड़े बोले- ये सैनिकों का अपमान है

अमरावती, 14 सितंबर : महाराष्ट्र के अमरावती से कांग्रेस सांसद बलवंत बसवंत वानखड़े ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि जिस देश ने भारत की अस्मिता पर हमला किया, उसके साथ क्रिकेट मैच खेलना गलत है. इस मैच के जरिए पहलगाम हमले में शहीद हुए निर्दोषों और सैनिकों की वीरता का अपमान हो रहा है.

कांग्रेस सांसद बलवंत बसवंत वानखड़े ने रविवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा, "जिन्होंने भारत की अस्मिता पर हमला किया और जिनके कारण एक आतंकी हमले में निर्दोष लोग मारे गए हैं, उस देश के साथ क्रिकेट खेलना सही नहीं है. पहलगाम हमले के बाद हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया. ऐसे में आज का मैच हमारे सैनिकों की वीरता का अपमान है." यह भी पढ़ें : वाराणसी में एपेक्स हॉस्पिटल पर बवाल: फ्रैक्चर सर्जरी के बाद टीचर की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

उन्होंने आगे कहा, "पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया और बाकी अन्य संबंध भी खत्म कर दिए. इसके बावजूद भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है? इस मैच के होने से न केवल हमारे सैनिकों का अपमान हो रहा है बल्कि हम कमजोर भी दिखाई दे रहे हैं. इसलिए मैं इस मैच की अनुमति देने वालों की कड़ी निंदा करता हूं."

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक दोनों देश तीन बार आमने-सामने रहे हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा. हालांकि, इस मैच को लेकर लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया है.

गुजरात के भावनगर के यतीशभाई परमार और उनके बेटे स्मित के परिवार ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विरोध जताया. पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारे आंसू अभी सूखे भी नहीं हैं, ऐसे में पाकिस्तान के साथ कोई मैच या संबंध नहीं होना चाहिए.