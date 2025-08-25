Greater Noida Dowry Murder Case: राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, यूपी पुलिस को 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश

नई दिल्ली, 24 अगस्त : ग्रेटर नोएडा में दहेज की मांग को लेकर एक महिला को आग के हवाले कर बेरहमी से मार डालने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस दिल दहला देने वाले मामले पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने गंभीर रुख अपनाया है. आयोग ने इस घटना की मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार और पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई और मृतका के परिजनों व गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. आयोग ने पुलिस को यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले की निष्पक्ष और तेजी से जांच की जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा और पीड़िता को न्याय मिल सके. इसके साथ ही तीन दिनों के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट भी आयोग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.

बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और फिर कथित रूप से ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया गया. घटना के बाद पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.इस मामले में अब तक मृतका के आरोपी पति और उसकी सास की गिरफ्तारी हो चुकी है. कोर्ट ने आरोपी पति को न्यायिक हिरासत के तहत 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है. मृतका की बहन ने आरोप लगाया है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग कर रहा था और इसी को लेकर लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. आखिरकार, यह प्रताड़ना जानलेवा साबित हुई.