Hamirpur Shocker: शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो हैवान बना पोता, दादी की पीट पीटकर कर दी हत्या, हमीरपुर में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार; VIDEO

हमीरपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हमीरपुर (Hamirpur) जिले के कुरारा गांव में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक पोते ने अपनी दादी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद गांव में सनसनी मच गई. आरोपी नशे में धुत होकर घर आया था और पैसे न देने पर उसने बुजुर्ग महिला पर डंडों की बारिश कर दी. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया है. घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है.

आरोपी विशाल (23) नशे में घर पहुंचा और आंगन में सो रही अपनी दादी को जगाकर शराब के लिए पैसे मांगने लगा. जब दादी ने इनकार कर दिया, तो वह गुस्से में आगबबूला हो गया. उसने घर के बाकी सदस्यों को कमरे में बंद कर दिया, ताकि कोई बीच-बचाव न कर सके. ये भी पढ़े:VIDEO: कीचड़ भरे रास्ते से अर्थी श्मशान घाट ले जाने को मजबूर ग्रामीण, हमीरपुर जिले के वीडियो ने खोली विकास की पोल

पोते ने की दादी की हत्या

डंडे से किए वार

परिजनों के मुताबिक़ आरोपी विशाल ने पहले दादी के बाल पकड़कर उनका सिर दरवाजे की चौखट पर कई बार पटका, फिर पास रखा डंडा उठाकर उन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए. घायल दादी वहीं बेहोश होकर गिर गईं. परिवार के लोग कमरे में फंसे रहे और मदद के लिए पड़ोसियों को आवाज दी. जब दरवाजा खुला तो आंगन खून से लथपथ था और आरोपी वहीं बैठा मिला.परिजन घायल दादी को तुरंत हॉस्पिटल (Hospital) लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद मृत घोषित कर दिया. पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आरोपी पोते विशाल को गिरफ्तार कर लिया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने दी जानकारी

एएसपी (SSP) मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी विशाल ने शराब के पैसों को लेकर अपनी दादी पर हमला किया.आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है.मामले की जांच जारी है.