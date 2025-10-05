VIDEO: कीचड़ भरें रास्ते से अर्थी श्मशान घाट ले जाने को मजबूर ग्रामीण, हमीरपुर जिले के वीडियो ने खोली विकास की पोल

Credit-(X,@KarmakshetraTV)

हमीरपुर, उत्तर प्रदेश: देश के कई राज्यों में खासकर बड़े शहरों में अच्छी सड़कें होती है, लेकिन कई ग्रामीण भागों में सड़कें ही नहीं है. जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमीरपुर जिले (Hamirpur District) से एक वीडियो सामने आया है, जिसने विकास की पोल खोलकर रख दी है. यहां पर एक युवक की मौत के बाद श्मशान घाट जाने के लिए भी पक्की सड़क नहीं है और जिसके कारण लोग उसकी अर्थी को कीचड़ भरें रास्ते से श्मशान घाट लेकर जा रहे है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आया है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @KarmakshetraTV नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

कीचड़ भरे रास्ते से शमशान घाट का सफर

आजादी के इतने साल बाद भी बदहाल रास्ते

ये मामला उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अरतरा गांव का है. श्मशान घाट तक जाने वाला रास्ता इन दिनों ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. बारिश और कीचड़ के कारण शव यात्रा कठिन हो गई है. मजबूरी में ग्रामीणों को कंधों पर शव और लकड़ी कंडा लेकर कीचड़ भरें मार्ग से गुजरना पड़ा.अरतरा गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर मोक्षधाम का निर्माण वर्ष 2011 में किया गया था.यह श्मशान घाट स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था.लेकिन 14 साल बीतने के बावजूद यहां तक जाने के लिए सड़क नहीं बनी, जिससे विशेषकर बरसात में ग्रामीणों को अंतिम यात्रा निकालने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

दिया गया केवल आश्वासन

इस दौरान गांव के प्रधान महेश्वरीदीन प्रजापति ने बताया कि शम्शान घाट की सड़क को लेकर विधायक (MLA) को पत्र दिया गया है. बारिश के बाद सड़क का काम किया जाएगा. हालांकि ग्रामीणों का कहना है की आश्वासन मिले है, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ.