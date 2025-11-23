Bhopal: भोपाल के होशंगाबाद रोड पर एक कैफ़े में बदमाशों ने लाठी और तलवारों से मचाया था हंगामा, अब पुलिस ने सिखाया सबक: VIDEO

Police paraded the goons (Credit-@nedricknews)

Bhopal News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. मिसरोद इलाके के एक कैफ़े में सोमवार देर रात हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों का एक बड़ा समूह घुस आया. करीब 20 से ज्यादा बदमाश गमछे से चेहरा ढंके हुए थे और उनके हाथों में तलवारें, लोहे की छड़ें और डंडे थे. कैफ़े में घुसते ही उन्होंने महज़ कुछ मिनटों में अंदर मौजूद फर्नीचर, कांच, डिस्प्ले यूनिट और मशीनों को तहस-नहस कर दिया. अचानक हुए इस हमले से ग्राहक और कर्मचारी डर के मारे सहम गए.कैफ़े में हुई तोड़फोड़ का वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया.

फुटेज में दिखा कि बदमाशों का झुंड बेहद तेजी से कैफ़े में घुसा और बिना कुछ बोले टूट-फूट शुरू कर दी. देखते ही देखते काउंटर और ग्लास पैनल चकनाचूर हो गए. वारदात अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bhopal: भोपाल में कैफे पर नकाबपोश बदमाशों का हमला; तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद

कैफ़े पर हमला

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

कैफ़े मालिक की शिकायत मिलते ही पुलिस (Police) हरकत में आ गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए मिसरोद, बागसेवनिया और कटारा हिल्स थानों की संयुक्त टीम बनाई गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों के भागने के रूट की पहचान की गई और लगातार दबिशें दी गईं. आखिरकार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पांच आरोपियों को पकड़ लिया.

गिरफ्तारी के बाद बदमाशों का निकाला गया जुलूस

पुलिस (Police) ने पकड़े गए आरोपियों का इलाके में जुलूस निकालकर उनकी हेकड़ी निकालने का प्रयास किया. पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शेष आरोपियों की तलाश जारी है.