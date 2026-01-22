Gold Rate Today, January 22: रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला सोना, दिल्ली से मुंबई तक 22K-24K रेट में गिरावट; जानें आज गोल्ड किस रेट में बिक रहा है

(Photo Credits Twitter)

Gold Rate Today, January 22: भारतीय बाजारों में आज सोने की कीमतों में नरमी देखी जा रही है. पिछले कुछ दिनों से जारी रिकॉर्ड तेजी के बाद, गुरुवार को निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली (Profit Booking) और वैश्विक तनाव में कुछ कमी के संकेतों ने सोने के दामों को नीचे धकेल दिया है. घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,54,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है, जो पिछले सत्र की तुलना में गिरावट दर्शाती है.

वैश्विक और घरेलू बाजार का हाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की हाजिर कीमत (Spot Gold) पिछले रिकॉर्ड 4,887 डॉलर प्रति औंस से गिरकर 4,790 डॉलर के आसपास बनी हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय देशों और ग्रीनलैंड से जुड़े मुद्दों पर नरम रुख अपनाने के बाद भू-राजनीतिक तनाव में कमी आई है. इससे निवेशकों का जोखिम लेने का उत्साह बढ़ा और उन्होंने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजारों की ओर रुख किया है.

भारतीय बाजार (MCX) में भी सोने के वायदा भाव में लगभग 2% की गिरावट देखी गई. विशेषज्ञों के अनुसार, रुपये की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय संकेतों के कारण गिरावट के बावजूद कीमतें अभी भी ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तरों के करीब हैं.

प्रमुख शहरों में सोने के दाम (22 जनवरी 2026)

नीचे दिए गए भाव 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के (प्रति 10 ग्राम) सांकेतिक खुदरा रेट हैं.

शहर 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) नई दिल्ली ₹1,41,600 ₹1,54,460 मुंबई ₹1,41,450 ₹1,54,310 चेन्नई ₹1,42,000 ₹1,54,910 बेंगलुरु ₹1,41,450 ₹1,54,310 हैदराबाद ₹1,41,450 ₹1,54,310 कोलकाता ₹1,41,450 ₹1,54,310 लखनऊ ₹1,41,600 ₹1,54,460 अहमदाबाद ₹1,41,500 ₹1,54,360

नोट: ऊपर दी गई कीमतों में GST, TCS और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें.

क्यों गिर रहे हैं दाम?

सोने की कीमतों में इस गिरावट के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण माने जा रहे हैं:

भू-राजनीतिक राहत: अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक शुल्कों (Tariffs) को लेकर तनाव कम होने से बाजार में अनिश्चितता घटी है. डॉलर में मजबूती: वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स में सुधार होने से सोना अन्य मुद्रा धारकों के लिए महंगा हो गया है, जिससे मांग में कमी आई है. मुनाफावसूली: पिछले 15 दिनों में सोने के दाम लगभग 15% तक बढ़े थे, जिसके बाद ऊंचे स्तरों पर निवेशकों ने अपना मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया है.

भविष्य का अनुमान

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अल्पकालिक तौर पर कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. हालांकि, दीर्घकालिक रुझान अभी भी सकारात्मक है. यदि वैश्विक अनिश्चितता फिर से बढ़ती है या केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी जारी रखते हैं, तो सोना जल्द ही फिर से अपनी खोई हुई बढ़त हासिल कर सकता है.