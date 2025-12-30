Chennai: 4 नाबालिगों ने एक प्रवासी मजदुर पर किया धारदार हथियार से हमला, युवक को लहुलुहान करने के बाद दिखाया विक्ट्री साइन, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह: VIDEO

A migrant youth was attacked with sharp weapons (Credit-X)

Chennai News: तमिलनाडु (Tamil Nadu) में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ाने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. चेन्नई (Chennai) के बाहरी इलाके में स्थित तिरुत्तणी रेलवे स्टेशन (Tiruttani Railway Station) के पास चार किशोरों ने ओडिशा से आए एक प्रवासी युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया.पीड़ित युवक की पहचान सूरज के रूप में हुई है, जो ओडिशा (Odisha) का रहने वाला और प्रवासी मजदूर है.

पुलिस के अनुसार, चारों हमलावरों ने माचेती (Machete) से सूरज के सिर, चेहरे और बाएं हाथ पर वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. ये भी पढ़े:तमिलनाडु में DMK नेता की दादागिरी! गड़बड़ी बताने पर शख्स को गाड़ी से कुचलकर मार डाला, गिरफ्तार

माचेती से युवक पर हमला ( विचलित करनेवाला वीडियो)

हमला रिकॉर्ड कर किया अपलोड

हमलावरों ने पूरी वारदात को अपने मोबाइल फोन (Mobile Phone) में रिकॉर्ड किया और बाद में उसे इंस्टाग्राम रील (Instagram Reel) के रूप में पोस्ट कर दिया. वीडियो में एक आरोपी घायल युवक के पास खड़ा होकर विजय का संकेत (Victory Sign) दिखाता नजर आ रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

कुछ ही घंटों में आरोपी हिरासत में

पुलिस ने बताया कि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर चारों आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत (Detention) में ले लिया गया.सभी आरोपी 17 वर्ष (Juveniles) के हैं. उन्हें तिरुवल्लूर किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board, Tiruvallur) के समक्ष पेश किया गया.

तीन किशोर सुधार गृह भेजे गए

अदालत के आदेश पर तीन आरोपियों को चेंगलपट्टू किशोर सुधार गृह (Chengalpattu Juvenile Reformation School) भेज दिया गया है, जबकि एक छात्र को उसकी शैक्षणिक स्थिति (Educational Status) को देखते हुए जमानत दे दी गई.

नशे में थे आरोपी, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी गांजा (Ganja / Weed) के नशे में थे. पीड़ित और आरोपियों के बीच किसी भी तरह की व्यक्तिगत दुश्मनी (Personal Enmity) की जानकारी नहीं मिली है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

इस घटना के बाद राज्य की राजनीति में भी हलचल मच गई. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने राज्यभर में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए राज्यव्यापी सख्ती अभियान (Statewide Show of Force) चलाने की अपील की.वहीं AIADMK नेता कोवई सत्यन ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके (DMK) युवाओं में फैलते नशे और बढ़ती हिंसा को रोकने में नाकाम रही है.

डीएमके ने आरोपों को किया खारिज

सत्तारूढ़ डीएमके ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक अलग-थलग आपराधिक घटना (Isolated Criminal Incident) है. पार्टी प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन (TKS Elangovan) ने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से प्रशासन की तत्परता साबित होती है.

सोशल मीडिया और किशोर अपराध पर चिंता

पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स (Social Media Accounts) की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने किशोर अपराध (Juvenile Crime), हिंसा के महिमामंडन (Glorification of Violence) और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा (Migrant Workers Safety) को लेकर नई बहस छेड़ दी है.