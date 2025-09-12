तमिलनाडु में DMK नेता की दादागिरी! गड़बड़ी बताने पर शख्स को गाड़ी से कुचलकर मार डाला, गिरफ्तार

DMK पंचायत अध्यक्ष को एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. (Photo: X)

तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के एक नेता पर आरोप है कि उसने एक ऐसे शख्स को अपनी SUV गाड़ी से कुचलकर मार डाला, जो पंचायत में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था. पुलिस ने आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, आरोपी का नाम विनायगम पलानीस्वामी है, जो एक पंचायत का अध्यक्ष है. उसने पलानीस्वामी नाम के ही एक व्यक्ति को अपनी तेज रफ्तार SUV से टक्कर मार दी, जब वह अपनी टू-व्हीलर पर जा रहा था.

शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह एक सामान्य हिट-एंड-रन का मामला है. जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि घटना के वक्त DMK नेता शराब के नशे में था. लेकिन जब मृतक के परिवार वालों ने हत्या का शक जताया, तो मामले की परतें खुलने लगीं. परिवार ने बताया कि मृतक पलानीस्वामी का पंचायत अध्यक्ष के साथ पहले से ही विवाद चल रहा था. इसके बाद पुलिस ने इस केस को हत्या के एंगल से देखना शुरू कर दिया.

हत्या की वजह क्या थी?

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया, "मृतक पलानीस्वामी ने एक प्राइवेट सड़क को पंचायत को न सौंपे जाने के बारे में शिकायत की थी. ऐसा लगता है कि यही विवाद हत्या की मुख्य वजह बना. इसके अलावा भी उन्होंने कई दूसरे मुद्दों को उठाया था. हम मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं."

आगे की कार्रवाई और राजनीतिक माहौल

आरोपी DMK नेता के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. एक स्थानीय अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब राज्य का विपक्ष, सत्ता में बैठी DMK सरकार पर खराब कानून-व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर लगातार हमले कर रहा है. हालांकि, DMK पार्टी और राज्य पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है. उनका कहना है कि राज्य में अपराध की दर देश में सबसे कम है और ऐसे हर मामले पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाती है.