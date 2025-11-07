Tamil Nadu Shocker: तमिलनाडु में मां ने प्रेमिका के साथ मिलकर की 5 महीने के बेटे की हत्या, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

Tamil Nadu crime news (Photo : AI)

Tamil Nadu Lesbian Couple Arrest: तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक महिला ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने ही 5 महीने के बेटे की जान ले ली. मामला केलामंगलम थाना क्षेत्र के चिन्नट्टी गांव का है. पुलिस ने आरोपी महिला और उसकी साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पति से झगड़े के बीच बढ़ा प्रेम संबंध

पुलिस के मुताबिक 25 साल की भारती की शादी 38 वर्षीय सुरेश से हुई थी. दोनों की दो बेटियां और एक बेटा था. इसी बीच भारती का अपने ही गांव की 22 साल की सुमित्रा से प्रेम संबंध हो गया. जब सुरेश को पत्नी के इस रिश्ते की जानकारी मिली, तो घर में आए दिन झगड़े होने लगे. इसी कारण सुरेश की बहन बच्चों की देखभाल करने लगी थी. कुछ दिनों पहले झगड़े के बाद भारती अपने मायके चली गई थी, लेकिन परिवारवालों के समझाने पर वह दोबारा घर लौट आई.

मां ने खुद बच्चे की ली जान

पुलिस जांच में सामने आया कि 2 नवंबर को जब घर के लोग काम पर गए हुए थे, तब भारती ने अपने 5 महीने के बेटे ध्रुवन का गला दबाकर उसे मार डाला. घर लौटने पर उसने परिवारवालों को झूठ बताया कि बच्चे की मौत दम घुटने से हुई है. परिवार ने उस पर भरोसा किया और अंतिम संस्कार कर दिया.

संदेह के बाद खुला राज

कुछ दिनों बाद पति सुरेश को बेटे की मौत पर शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच में पुलिस को पता चला कि भारती ने सुमित्रा के कहने पर बच्चे की हत्या की थी. उसने अपनी प्रेमिका को मोबाइल पर संदेश भेजकर हत्या की बात कबूल की थी और शव की तस्वीर भी साझा की थी. पुलिस ने दोनों के मोबाइल से अश्लील फोटो और वीडियो भी बरामद किए हैं. दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.