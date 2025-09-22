Rajasthan Shocker: नहाने गए 7 नाबालिग नदी में डूबे, 3 तैरकर निकले, 4 की मौत, कोटा से सामने आई भयावह घटना; VIDEO
Credit-(X,@Vershasingh26)

कोटा, राजस्थान: राजस्थान (Rajasthan) के कोटा (Kota) जिले के बालूपा गांव  एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है.जहांपर नदी में 7 बच्चे डूब गए. जिनमें चार बच्चों की मौत हो गई. ये हादसा जिले के पार्वती नदी (Parvati River) में सामने आया है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.खतौली थाना क्षेत्र की पार्वती नदी में सातों बच्चे नहाने के लिए उतरे थे. लेकिन नदी की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा न लग पाने के कारण सभी डूबने लगे.

इनमें से तीन बच्चों ने किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंचने में सफलता पाई, जबकि चार मासूम पानी में डूब गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Vershasingh26 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Rajasthan: बाणगंगा नदी में बाढ़ का पानी देख रहे 7 बच्चों की डूबने से मौत, स्थानीय लोगों ने बरामद किए शव (Watch Video)

नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत 

नदी में डूबनेवाले नाबालिगों की पहचान

जो बच्चे नदी में डूबे उनकी पहचान इस प्रकार हुई है सोनू सुमन,मोहित सुमन,अशफाक,आयुष गुर्जर चारों ही बच्चे नाबालिग बताए जा रहे हैं.घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ (SDRF) और एनडीआरएफ (NDRF) की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. घंटों की मशक्कत के बाद बच्चों के शव नदी से बाहर निकाले गए.

गांव में फैला मातम

इस दर्दनाक हादसे से गांव और आसपास के इलाकों में मातम छा गया है.परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. खुशी-खुशी नदी में नहाने गए बच्चों की जिंदगी अचानक खत्म हो जाने से पूरे क्षेत्र में गहरा आघात पहुंचा है.

 