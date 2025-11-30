Motihari Road Accident: बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 5 लोगों की हुई मौत, मोतिहारी में लोगों ने किया चक्का जाम: VIDEO

Representational Image | ANI

Motihari Road Accident: बिहार (Bihar) के मोतिहारी (Motihari )में रविवार सुबह एक भयावह सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों और वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलों को रौंद दिया. कोटवा प्रखंड के दीपू मोड़ के पास हुई इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया.

इस हादसे के बाद लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कुछ देर के लिए चक्का जाम कर दिया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Live_Cities नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bihar Road Accident: बिहार में ट्रक और ऑटो-रिक्शा की टक्कर में पांच लोगों की मौत

मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा

कैसे हुआ हादसा?

स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ लोग सड़क डिवाइडर पर खड़े होकर सड़क पार करने का इंतजार कर रहे थे. तभी तेज गति से आ रहा एक ट्रक (Truck) अनियंत्रित होकर सीधे लोगों पर चढ़ गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई मोटरसाइकिलें ट्रक के नीचे फंसकर कई मीटर तक घिसटती चली गईं. हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया.

घायलों का इलाज जारी

सूचना मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.सभी घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा

हादसे की खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पहुंच गए. आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर ट्रक चालक (Truck Driver) की गिरफ्तारी और सड़क पर तेज रफ्तार से चलने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर लंबे समय से भारी वाहनों की तेज गति के चलते हादसे हो रहे है.

प्रशासन ने दिया आश्वासन

स्थिति नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस (Police) तैनात की गई. अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि मामले की गंभीर जांच की जाएगी और आरोपी चालक पर कड़ी कार्रवाई होगी. पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है.