Bihar Exit Poll Results 2025: 11 एग्जिट पोल में बिहार में NDA सरकार, महागठबंधन का हाल रहा ऐसा

Bihar Exit Poll Results 2025: बिहार में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें एग्जिट पोल पर टिक गई हैं. शाम होते-होते सर्वे एजेंसियों ने अपने अनुमान जारी कर दिए, जिनमें साफ दिख रहा है कि राज्य में एक बार फिर NDA की सरकार बनने की संभावना ज्यादा है. ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी-जेडीयू नेतृत्व वाला NDA 133 से 167 सीटों के बीच जीत हासिल करता दिख रहा है. यानी 122 के बहुमत के आंकड़े से आगे. वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 70 से 102 सीटों के बीच सिमटता नजर आ रहा है.

जन सुराज पार्टी (JSP) की एंट्री इस चुनाव में भले ही चर्चा में रही हो, लेकिन एग्जिट पोल्स के अनुसार पार्टी को 0 से 5 सीटें ही मिल सकती हैं. हालांकि इसे संभावित “किंगमेकर” भी माना जा रहा है.

किस सर्वे में कौन आगे?

विभिन्न एजेंसियों के अनुमान इस तरह रहे:

पीपुल्स पल्स

NDA: 133-159

महागठबंधन: 75-101

JSP: 0-5

पीपुल्स इनसाइट

NDA: 133-148

महागठबंधन: 87-102

JSP: 0-2

Matrize- IANS

NDA: 147-167

महागठबंधन: 70-90

JSP: 0

P-Marq

NDA: 142-162

महागठबंधन: 80-98

JSP: 1-4

चाणक्य

NDA: 130-138

महागठबंधन: 100-108

JSP: 3-5

JVC's Polls

NDA: 135-150

महागठबंधन: 88-103

JSP: 3-6

पोल डायरी

NDA: 184-209

महागठबंधन: 32-49

JSP: 1-5

टाइम्स नाउ

NDA: 143

महागठबंधन: 95

JSP: 5

एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स

NDA: 152

महागठबंधन: 28

JSP: 2

दैनिक भास्कर

NDA: 145-160

महागठबंधन: 73-91

JSP: 0-3

पोलस्ट्रैट

NDA: 133-148

महागठबंधन: 87-102

JSP: 3

इन सभी अनुमानों में NDA को स्पष्ट जीत मिलती नजर आ रही है.

रिकॉर्ड वोटिंग

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में दूसरे चरण में 67.4% मतदान दर्ज किया गया है. यह आंकड़ा दिखाता है कि जनता ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई है और अब नतीजों को लेकर उत्सुकता चरम पर है.

अंतिम फैसला 14 नवंबर को

एग्जिट पोल केवल अनुमान होते हैं. कई चुनावों में यह सही साबित हुए हैं तो कई बार चौंकाने वाला उलटफेर भी सामने आया है. असली नतीजे तो 14 नवंबर सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना के बाद ही सामने आएंगे, जब यह तय होगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी. एक बार फिर NDA? या तेजस्वी का नया बिहार?