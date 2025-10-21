VIDEO: दिवाली का गिफ्ट देखकर कर्मचारी हुए गुस्सा, सोनपापड़ी के डिब्बों को कंपनी के गेट पर फेंका, सोनीपत के गन्नौर का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@Khushi75758998)

सोनीपत, हरियाणा: दिवाली (Diwali) के समय पंजाब (Punjab) में एक उद्योगपति ने अपने कर्मचारियों को लाखों रूपए की कारें गिफ्ट की है. लेकिन हरियाणा (Haryana) के सोनीपत (Sonipat) में कंपनी के कर्मचारियों को ऐसा गिफ्ट दिया गया. जिसके कारण कर्मचारी गुस्सा हो गए. कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में सोनपापड़ी (Sonpapdi) दी गई थी. जिसके कारण कर्मचारी नाराज हो गए और उन्होंने इन सोनपापड़ी के डिब्बों को गेट पर ही फेंक दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग कमेंट भी कर रहे है. कई लोगों का कहना है की कर्मचारियों का गुस्सा जायज है तो वही कई लोग इसे खाने का अपमान मान रहे है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: बॉस हो तो ऐसा! फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक ने 51 कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में दी SUV गाड़ियां, चंडीगढ़ का वीडियो आया सामने

दिवाली की मिठाई कर्मचारियों ने गेट पर फेंकी

क्या है पूरा मामला?

ये घटना सोनीपत जिले के गन्नौर (Gannaur) एमआईडीसी का बताया जा रहा है.वीडियो में दिखाया गया है कि कर्मचारी अपने हाथों में सोहन पापड़ी के डब्बे लेकर कंपनी के गेट के सामने उन्हें फेंक रहे हैं.इसके अलावा, बाहर निकलते अन्य कर्मचारियों को भी यही करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.

कर्मचारियों की नाराज़गी

वीडियो में कर्मचारी अपने हाथ में रखे डब्बों को फेंकते हुए और अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह घटना न केवल सोशल मीडिया (Social Media) पर चर्चा का विषय बनी है बल्कि लोगों के बीच खाने और उपहार के महत्व पर बहस भी छेड़ दी है.