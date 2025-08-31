Delhi: यात्री के साथ दिल्ली के मेट्रो कर्मियों ने की अभद्रता, वीडियो बनाने पर मोबाइल भी तोड़ा, कर्मचारियों की गुंडागर्दी आई सामने; VIDEO

Credit-(X,@nedricknews)

Delhi Metro News: दिल्ली (Delhi) के मेट्रो से एक यात्री के साथ मेट्रो कर्मियों (Metro Employees) के द्वारा अभद्रता की घटना सामने आई है. जिसमें देख सकते है की वीडियो बनाने वाले इस यात्री का मोबाइल भी कर्मचारी ने तोड़ दिया.बताया जा रहा है की युवक जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन (Jama Masjid Metro Station) पर टिकट की लाइन में था, उसने 100 रूपए का नोट दिया था, इसके बाद उसने 2 कश्मीरी गेट के टिकट लिए. लेकिन इस दौरान टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने पैसे वापस नहीं किए और कहा की ,' तुमने 50 रूपए का नोट दिया. इसके बाद काफी देर तक टिकट काउंटर का कर्मचारी यात्री युवक से अभद्रता करता रहा. इसके बाद युवक ने कहा की सीसीटीवी फुटेज में मैंने कितने पैसे दिए ये पता चलेगा तो इसके बाद कर्मचारी उसे अपने कैबिन (Cabin) में लेकर गए.

इसके बाद यात्री से कहा की ,' दो घंटे लगेंगे. काफी देर तक यात्री को कर्मचारियों ने बिठाकर रखा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर गाली-गलौज करने पर CISF कर्मियों ने नशे में धुत युवक की पिटाई की

मेट्रो कर्मियों ने की यात्री से अभद्रता

मेट्रो कर्मियों ने युवक के साथ की अभद्रता! जानकारी के अनुसार युवक जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर टिकट की लाइन में था. तो उसने 100₹ का नोट दिया और 2 कश्मीरी गेट के टिकट लिए. टिकट काउंटर पर बैठे युवक ने बोला तुमने 50 का नोट दिया है पैसेंजर ने बोला सीसीटीवी फुटेज दिखा दो वे पैसेंजर… pic.twitter.com/5aSOc8LSnu — Nedrick News (@nedricknews) August 30, 2025

यात्री का मोबाइल तोड़ा

इस दौरान यात्री को काफी देर तक इन कर्मचारियों ने कैबिन में बिठाकर रखा और इसके बाद जब यात्री इनका वीडियो (Video) बनाने लगा तो एक कर्मचारी ने इसका मोबाइल (Mobile) छीनकर जमीन पर पटक दिया. इसके बाद सीआईएसएफ (CISF) के जवानों को बुलाया गया और यात्री को धमकी दी गई कि उसे जेल में डाला जाएगा.

मेट्रो कर्मचारियों की दादागिरी

इस दौरान यात्री युवक के साथ काफी अभद्रता की गई. बता दें की इससे पहले भी यात्रियों के साथ मेट्रो कर्मचारियों (Metro Employees) के द्वारा अभद्रता करने की घटनाएं सामने आ चुकी है. अब ऐसे में देखना होगा की मेट्रो अपने कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करता है.